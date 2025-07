На початку липня 2025 року американський мільярдер Ілон Маск здійснив несподіваний крок у політику – оголосив про створення нової політичної партії під назвою America Party. Це рішення стало кульмінацією його публічного розриву з президентом Дональдом Трампом через незгоду з масштабним бюджетним законопроєктом, який Маск назвав загрозою для економічного майбутнього США.

Запуск партії Маска відразу викликав резонанс: політичний істеблішмент, медіа та широка громадськість заходилися оцінювати, чи зможе нова сила похитнути двопартійну систему США, чи лишиться лише гучним протестним жестом. До того ж на черзі у 2026 році – проміжні вибори.

Що відомо про партію Маска America Party, її програму та причину створення – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Ілон Маск підготував ґрунт для запуску своєї партії, спочатку опитавши 4 липня 2025 року підписників у соцмережі X (колишній Twitter), чи потрібна країні "незалежність від двопартійної системи". У голосуванні взяли участь понад 1,2 мільйона користувачів, і майже 65% відповіли "так".

Наступного дня Маск виконав обіцяне – оголосив у X про створення нової політичної сили під назвою America Party, заявивши:

Сьогодні створено America Party, щоб повернути вам вашу свободу.

Так технобізнесмен протиставив свій прожект чинному політичному порядку США, що склався століттями. На його думку, республіканці і демократи перетворилися на частини єдиної "однієї партії", яка "розоряє країну марнотратством і корупцією" і позбавляє громадян демократії.

До теми Наймасштабніша криза NASA: як конфлікт Трампа з Маском вплине на космічну галузь США

Новостворена America Party була представлена Маском як "партія, що насправді представляє Америку" – сила, покликана дати "мовчазній більшості" голос і повернути владу пересічним громадянам, невдоволеним обома традиційними таборами. Звичайно, у партії вже є акаунт в X, соцмережі Маска.

The silent majority isn’t silent anymore.



This is the moment everything shifts.



The America Party is now here — and it’s the answer to a system that stopped listening. https://t.co/yXy91z9Wh6

— America Party (@AmericaPartyX) July 5, 2025