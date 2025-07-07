На початку липня 2025 року американський мільярдер Ілон Маск здійснив несподіваний крок у політику – оголосив про створення нової політичної партії під назвою America Party. Це рішення стало кульмінацією його публічного розриву з президентом Дональдом Трампом через незгоду з масштабним бюджетним законопроєктом, який Маск назвав загрозою для економічного майбутнього США.

Запуск партії Маска відразу викликав резонанс: політичний істеблішмент, медіа та широка громадськість заходилися оцінювати, чи зможе нова сила похитнути двопартійну систему США, чи лишиться лише гучним протестним жестом. До того ж на черзі у 2026 році – проміжні вибори.

Що відомо про партію Маска America Party, її програму та причину створення – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Як Маск заявив про створення своєї партії

Ілон Маск підготував ґрунт для запуску своєї партії, спочатку опитавши 4 липня 2025 року підписників у соцмережі X (колишній Twitter), чи потрібна країні "незалежність від двопартійної системи". У голосуванні взяли участь понад 1,2 мільйона користувачів, і майже 65% відповіли "так".

Наступного дня Маск виконав обіцяне – оголосив у X про створення нової політичної сили під назвою America Party, заявивши:

Сьогодні створено America Party, щоб повернути вам вашу свободу.

Так технобізнесмен протиставив свій прожект чинному політичному порядку США, що склався століттями. На його думку, республіканці і демократи перетворилися на частини єдиної "однієї партії", яка "розоряє країну марнотратством і корупцією" і позбавляє громадян демократії.

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Новостворена America Party була представлена Маском як "партія, що насправді представляє Америку" – сила, покликана дати "мовчазній більшості" голос і повернути владу пересічним громадянам, невдоволеним обома традиційними таборами. Звичайно, у партії вже є акаунт в X, соцмережі Маска.

The silent majority isn’t silent anymore.



This is the moment everything shifts.



The America Party is now here — and it’s the answer to a system that stopped listening. https://t.co/yXy91z9Wh6 — America Party (@AmericaPartyX) July 5, 2025

Реакція американського істеблішменту, медіа та суспільства

Президент Дональд Трамп очікувано негайно висміяв задум Маска створити "третю партію", назвавши його безглуздим і наголосивши, що США фактично заточені під двопартійну систему. За словами Трампа, треті партії ніколи не спрацьовували, тож спроба Маска лише додасть плутанини, намагаючись кинути виклик республіканцям і демократам.

Трамп також припустив, що справжня причина демаршу Маска – образа на скасування законом податкових пільг для електромобілів Tesla.

Без державних субсидій Ілон муситиме згорнути діяльність і повернутися до Південної Африки,

– заявив роздратований президент, відкрито пригрозивши позбавити Tesla і SpaceX державних контрактів.

Соратники Трампа, побоюючись втратити більшість на виборах 2026 року, вже вживають заходів проти нової ініціативи. До прикладу, інвестор Джеймс Фішбек (глава фонду Azoria Partners) оголосив про створення комітету для боротьби з партією Маска та закликав раду директорів Tesla перевірити, чи сумісні політичні амбіції Маска з його обов’язками CEO.

Така різка реакція відображає занепокоєння консервативного істеблішменту – увага Маска розсіюється, а його політичний проєкт, на їхню думку, може нашкодити і його компаніям, і шансам Республіканської партії.

Поява партії Маска стала топтемою в американських медіа. Західні медіа наголошують, що новий рух зіштовхнеться з колосальними перепонами – можливо, він так і лишиться лише протестним прапором мільярдера проти старої гвардії.

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Водночас частина суспільства зустріла ідею позитивно. Наприклад, представники Лібертаріанської партії США та центристського руху No Labels одразу висловили готовність співпрацювати з Маском.

Загалом тема альтернативної партії стала топтемою за останні дні у США – все ж таки багато виборців клюють на популізм гасел Маска. І в результаті бізнесмен намагається конвертувати це в політичний капітал свого руху.

Політична програма партії Маска

Наразі America Party більше концепція, ніж оформлена структура – детальної програми ще не оприлюднено. Утім, із заяв Маска можна виокремити ключові пріоритети нової сили:

Фіскальний консерватизм : скорочення державних видатків і боргів, ліквідація "марнотратства і корупції" у Вашингтоні. Маск позиціонує себе як безкомпромісний борець із бюджетним дефіцитом.

: скорочення державних видатків і боргів, ліквідація "марнотратства і корупції" у Вашингтоні. Маск позиціонує себе як безкомпромісний борець із бюджетним дефіцитом. Технологічна модернізація оборони : переозброєння армії за допомогою штучного інтелекту та робототехніки, щоб зробити військо ефективнішим і технологічно сучаснішим.

: переозброєння армії за допомогою штучного інтелекту та робототехніки, щоб зробити військо ефективнішим і технологічно сучаснішим. Дерегуляція і свобода слова : мінімізація державного втручання в економіку, скасування надмірних регуляцій, активний захист свободи слова (особливо в інтернеті – що співзвучно з поглядами Маска як власника соцмережі X).

: мінімізація державного втручання в економіку, скасування надмірних регуляцій, активний захист свободи слова (особливо в інтернеті – що співзвучно з поглядами Маска як власника соцмережі X). "Пронаталізм" і сімейні цінності : заохочення народжуваності та підтримка традиційної сім’ї (Маск не раз бив на сполох щодо демографічного спаду). В інших соціальних питаннях партія декларує помірковану, центристську позицію, уникаючи крайнощів.

: заохочення народжуваності та підтримка традиційної сім’ї (Маск не раз бив на сполох щодо демографічного спаду). В інших соціальних питаннях партія декларує помірковану, центристську позицію, уникаючи крайнощів. Голос "мовчазної більшості": орієнтація на "80% виборців, що перебуває посередині", розчарованих обома основними партіями.

Отже, ключові гасла America Party: менше податків і бюрократії, більше інновацій та свободи, а також відмова від диктату політичних еліт. Поки що ця платформа виглядає вузькою, адже виникла як реакція Маска на один-єдиний бюджетний законопроєкт, тож партії ще належить виробити позиції з інших питань.

Що відомо про "прекрасний законопроєкт" Трампа One Big Beautiful Bill Act – масштабний законопроєкт, ініційований Дональдом Трампом і Республіканською партією у травні 2025 року, викликав потужний резонанс у США. Його суть – радикальна перебудова політики у сферах економіки, соціального забезпечення, штучного інтелекту, екології та прав людини. У День незалежності, 4 липня, президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт. Урочиста церемонія на південній галявині Білого дому більше нагадувала політичний мітинг: проліт військових літаків, численні прихильники, члени Конгресу, військові родини та представники адміністрації.



Закон передбачає: посилення політики щодо міграції, закріплення податкових пільг із 2017 року та значне скорочення соціальних програм, що, за прогнозами, позбавить мільйони американців медичного страхування. Він пройшов у Палаті представників із мінімальною перевагою – 218 голосів "за" проти 214 "проти". У своїй промові Трамп похвалив закон як "найбільше скорочення податків і витрат" та "найбільшу інвестицію в безпеку кордонів в історії США". Попри побоювання щодо зростання держборгу на понад 3 трильйонів доларів, закон був підтриманий майже всіма республіканцями, за винятком двох.



Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс виступав із рекордною промовою проти закону – понад 8 годин, назвавши його подарунком для мільярдерів і ударом по малозабезпечених. Глава Нацкомітету Демократичної партії Кен Мартін заявив, що закон закріпив республіканців як партію багатіїв і що вони поплатяться за це на виборах 2026 року.

Чи можливий вплив на вибори 2026

Маск дав зрозуміти, що його партія спробує заявити про себе вже на проміжних виборах до Конгресу 2026 року. Він планує підтримати кандидатів проти республіканців, які проголосували за "великий і прекрасний" законопроєкт Трампа, і сконцентрувати ресурси на кількох вразливих перегонах – приблизно 2 – 3 місця в Сенаті та 8 – 10 округах у Палаті представників, пише The Guardian.

За задумом Маска, цього достатньо, щоб кілька незалежних законодавців отримали вирішальний голос у Конгресі та блокували, як він вважає, шкідливі законодавчі ініціативи. Подібна тактика здатна істотно вплинути на баланс сил.

Висунення "маскових" кандидатів неминуче розпорошить голоси консервативного електорату. Ефект "спойлера" може коштувати республіканцям перемоги в низці ключових перегонів, особливо в штатах, де результати вирішують кілька відсотків голосів.

Як шанси в нової партії Маска

Інституційні бар'єри. Двопартійна система США закріплена історично і законодавчо. Виборча модель типу winner-takes-all означає, що партія, яка не посяде перше місце, не отримує жодного представництва. Через відсутність пропорційного представництва невеликі партії не можуть поступово нарощувати присутність – треба перемагати одразу, що ставить третю силу у свідомо невигідне становище.

З 1968 року жоден третій кандидат не здобув жодного голосу виборників на президентських виборах; навіть мільярдер Росс Перо, отримавши 19% голосів у 1992-му, не виграв жодного штату.

Технічні та ресурсні перепони. Щоб потрапити до бюлетенів, новій партії доведеться окремо реєструватися в кожному штаті, збираючи підписи виборців та виконуючи різноманітні вимоги місцевих виборчих законів. Масштабна загальнонаціональна кампанія вимагає розгалуженої організації – тисяч волонтерів по всій країні. Маск має для цього фінансові можливості, але одних грошей недостатньо.

Проблема лідерства. Сам Ілон Маск не може (і, за його словами, не хоче) балотуватися в президенти США – він народився поза межами країни й визнає цей конституційний бар'єр. Отже, новій партії потрібні інші харизматичні лідери для висування на найвищі посади. Наразі жоден відомий політик офіційно не приєднався до America Party, що ставить під питання її кадровий потенціал.

Невизначеність довгострокових намірів. Не факт, що Маск буде достатньо наполегливим політиком. Він відомий як людина, схильна до імпульсивних рішень і швидкої зміни пріоритетів. Після однієї дорогої, але програшної політичної авантюри на місцевих виборах Маск навіть оголосив, що значно скоротить свої політичні витрати надалі.

Це підсилює сумніви, що його партія – більше ніж емоційний демарш проти Трампа, а не продуманий проєкт на десятиліття.

Загрози для бізнесу Маска. Активний похід Маска в політику неминуче робить його компанії мішенню для опонентів і ретельної уваги влади. Сам Трамп вже пригрозив позбавити Tesla та SpaceX державних субсидій і контрактів у відповідь на критику Маска.

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Так політичні амбіції Маска можуть увійти в суперечність з інтересами його бізнес-імперії, якщо протистояння з Вашингтоном загостриться. Висновок – нова партія Ілона Маска демонструє наявність у частини суспільства запиту на альтернативу двопартійному статус-кво, а фінансовий і медійний ресурс її засновника забезпечує цьому проекту потужний старт. Утім, згадані вище виклики – від системних бар’єрів до особистих обмежень – ставлять під сумнів перспективи America Party перетворитися на впливову та стійку політичну силу.

Найімовірніше, на виборах 2026 року партія Маска виступить радше "спойлером" і не зламає двопартійну монополію. Для досягнення серйознішого успіху Маску доведеться довести довготривалість своїх намірів і готовність вести наполегливу боротьбу – перетворивши свій протестний проєкт на справжню політичну силу.