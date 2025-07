В начале июля 2025 года американский миллиардер Илон Маск совершил неожиданный шаг в политику – объявил о создании новой политической партии под названием America Party. Это решение стало кульминацией его публичного разрыва с президентом Дональдом Трампом из-за несогласия с масштабным бюджетным законопроектом, который Маск назвал угрозой для экономического будущего США.

Запуск партии Маска сразу вызвал резонанс: политический истеблишмент, медиа и широкая общественность принялись оценивать, сможет ли новая сила пошатнуть двухпартийную систему США или останется лишь громким протестным жестом. К тому же на очереди в 2026 году – промежуточные выборы.

Что известно о партии Маска America Party, ее программе и причине создания – читайте в материале 24 Канала.

Илон Маск подготовил почву для запуска своей партии, сначала опросив 4 июля 2025 года подписчиков в соцсети X (бывший Twitter), нужна ли стране "независимость от двухпартийной системы". В голосовании приняли участие более 1,2 миллиона пользователей, и почти 65% ответили "да".

На следующий день Маск выполнил обещанное – объявил в X о создании новой политической силы под названием America Party, заявив:

Сегодня создана America Party, чтобы вернуть вам вашу свободу.

Так технобизнесмен противопоставил свой прожект действующему политическому порядку США, который сложился веками. По его мнению, республиканцы и демократы превратились в части единой "одной партии", которая "разоряет страну расточительством и коррупцией" и лишает граждан демократии.

К теме Самый масштабный кризис NASA: как конфликт Трампа с Маском повлияет на космическую отрасль США

Новосозданная America Party была представлена Маском как "партия, которая на самом деле представляет Америку" – сила, призванная дать "молчаливому большинству" голос и вернуть власть рядовым гражданам, недовольным обоими традиционными лагерями. Конечно, у партии уже есть аккаунт в X, соцсети Маска.

The silent majority isn’t silent anymore.



This is the moment everything shifts.



The America Party is now here — and it’s the answer to a system that stopped listening. https://t.co/yXy91z9Wh6

— America Party (@AmericaPartyX) July 5, 2025