ССО и "Черная искра" поразили два судна России в Каспийском море: там перевозили оружие и технику
- ССО и "Черная искра" поразили российские суда "композитор Рахманинов" и "Аскар-Сарыджа" в Каспийском море.
- Судна перевозили военное оборудование и находятся под санкциями США.
Подразделение Сил специальных операций и "Черная искра" провели спецоперацию в Каспийском море. Они поразили российские суда "композитор Рахманинов" и "Аскар-Сарыджа".
Что известно о поражениях судов России?
В пятницу, 12 декабря, стало известно о спецоперации ССО ВСУ совместно с повстанческим движением "Черная искра". Ее провели в Каспийском море, где под удар попали два судна России.
По данным ССО, удалось поразить суда "композитор Рахманинов" и "Аскар-Сариджа". Они транспортировали вооружение и военную технику у берегов Республики Калмыкия.
Отмечается, что оба судна Россия использовала в военных целях. К тому же они находятся под санкциями США, участвуя в перевозках военных грузов между Ираном и Россией.
Силы специальных операций продолжают предпринимать асимметричные действия для подрыва наступательных способностей российской армии,
– резюмировали бойцы.
Недавние удары Сил обороны по врагу
Генштаб ВСУ 12 декабря подтвердил уничтожение российского самолета Ан-26. Его поразили накануне в Крыму.
Под атакой морских дронов СБУ 10 декабря находился нефтяной танкер Dashan. После удара судно теневого флота вышло из строя.
Силы обороны Украины ранее ударили по складам боеприпасов и ГСМ на оккупированной Луганщине. В то же время в Донецкой области были поражены состав БПЛА и ЗРК "Панцирь-С1".