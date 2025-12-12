ССО и "Черная искра" поразили два судна России в Каспийском море: там перевозили оружие и технику

Подразделение Сил специальных операций и "Черная искра" провели спецоперацию в Каспийском море. Они поразили российские суда "композитор Рахманинов" и "Аскар-Сарыджа".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

Что известно о поражениях судов России?

В пятницу, 12 декабря, стало известно о спецоперации ССО ВСУ совместно с повстанческим движением "Черная искра". Ее провели в Каспийском море, где под удар попали два судна России.

По данным ССО, удалось поразить суда "композитор Рахманинов" и "Аскар-Сариджа". Они транспортировали вооружение и военную технику у берегов Республики Калмыкия.

Отмечается, что оба судна Россия использовала в военных целях. К тому же они находятся под санкциями США, участвуя в перевозках военных грузов между Ираном и Россией.

Силы специальных операций продолжают предпринимать асимметричные действия для подрыва наступательных способностей российской армии,

– резюмировали бойцы.

