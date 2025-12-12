ССО та "Чорна іскра" уразили два судна Росії у Каспійському морі: там перевозили зброю і техніку

Підрозділ Сил спеціальних операцій і "Чорна іскра" провели спецоперацію у Каспійському морі. Вони уразили російські судна "композитор Рахманінов" та "Аскар-Сариджа".

Про це пише 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

У п'ятницю, 12 грудня, стало відомо про спецоперацію ССО ЗСУ спільно з повстанським рухом "Чорна іскра". Її провели у Каспійському морі, де під удар потрапили два судна Росії.

За даними ССО, вдалося уразити судна "композитор Рахманінов" та "Аскар-Сариджа". Вони транспортували озброєння і військову техніку біля берегів Республіки Калмикія.