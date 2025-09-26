ССО уничтожили вражеские "Искандеры" и ЗРПК "Панцирь-С1" в Курской области
- ССО уничтожили 5 транспортно-заряжающих машин 9Т250, пусковую установку ОТРК "Искандер" и ЗРПК "Панцирь-С1" в Курской области.
- Операция привела к потере россиянами складов и автомобильной техники, нанеся существенные удары по военной инфраструктуре.
Силы специальных операций уничтожили "Искандеры" 448-й ракетной бригады россиян. Кроме этого, противник потерял и много другой техники.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Соответствующий удар удалось нанести еще 9 августа 2025 года.
Смотрите также Еще 940 оккупантов получили билеты на "концерт Кобзона": потери России на 26 сентября
Какие потери понесли россияне?
В августе подразделения Сил специальных операций атаковали ангары, которые использовали оккупанты из 448-й ракетной бригады имени Непобедимого для скрытого хранения ОТРК "Искандер" на территории бывшей птицефабрики.
В результате ударов по вражеским объектам в Курской области россияне потеряли ряд техники. Таким образом, согласно обнародованной информации, результатом комплексной операции ССО против российских оккупантов стали:
- 5 уничтоженных транспортно-заряжающих машин типа 9Т250;
- 1 уничтожена пусковая установка ОТРК "Искандер";
- поражен ЗРПК "Панцирь-С1", прикрывавший объект;
- разрушены склады и автомобильная техника.
Силы обороны Украины продолжают наносить асимметричные и чувствительные действия с целью прекращения агрессии российской федерации против Украины. Дальше будет,
– добавили в сообщении.
Прочие операции ССО
- Недавно операторы Сил специальных операций вместе с ГУР провели специальные действия в тылу России. Одним из результатов операции стала успешная засада на транспорт противника и его экипаж. Также привлекали подгруппы для зачистки.
- Также на днях ССО атаковали хаб 810-й отдельной бригады морской пехоты России в Курской области. Поразили базу хранения материальных средств, склады с боеприпасами, место скрытого размещения вооружения и военной техники.
- Еще раньше ГУР и ССО атаковали железную дорогу в России по направлению Орел – Курск. Вследствие этого было уничтожено дорожное полотно и топливные цистерны, ликвидировано двух росгвардейцев, а еще одному оторвало ноги.