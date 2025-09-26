ССО знищили ворожі "Іскандери" та ЗРПК "Панцир-С1" у Курській області
- ССО знищили 5 транспортно-заряджальних машин 9Т250, пускову установку ОТРК "Іскандер" та ЗРПК "Панцир-С1" у Курській області.
- Операція призвела до втрати росіянами складів та автомобільної техніки, завдавши суттєвих ударів по військовій інфраструктурі.
Сили спеціальних операцій знищили "Іскандери" 448-ї ракетної бригади росіян. Крім цього, противник втратив і багато іншої техніки.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Відповідного удару вдалося завдати ще 9 серпня 2025 року.
Яких втрат зазнали росіяни?
У серпні підрозділи Сил спеціальних операцій атакували ангари, які використовували окупанти з 448-ї ракетної бригади імені Нєпобєдімого для прихованого зберігання ОТРК "Іскандер" на території колишньої птахофабрики.
Внаслідок ударів по ворожих об'єктах у Курській області росіяни втратили низку техніки. Таким чином, згідно з оприлюдненою інформацією, результатом комплексної операції ССО проти російських окупантів стали:
- 5 знищених транспортно-заряджальних машин типу 9Т250;
- 1 знищена пускова установка ОТРК "Іскандер";
- уражений ЗРПК "Панцир-С1", що прикривав об’єкт;
- зруйновані склади та автомобільна техніка.
Сили оборони України продовжують завдавати асиметричних та чутливих дій із метою припинення агресії російської федерації проти України. Далі буде,
– додали у повідомленні.
Інші операції ССО
Нещодавно оператори Сил спеціальних операцій разом із ГУР провели спеціальні дії в тилу Росії. Одним із результатів операції стала успішна засідка на транспорт противника та його екіпаж. Також залучали підгрупи для зачистки.
Також днями ССО атакували хаб 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії у Курській області. Уразили базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами, місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки.
Ще раніше ГУР і ССО атакували залізницю в Росії за напрямком Орел – Курськ. Унаслідок цього було знищено дорожнє полотно та паливні цистерни, ліквідовано двох росгвардійців, а ще одному відірвало ноги.