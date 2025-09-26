Укр Рус
24 Канал Головні новини ССО знищили ворожі "Іскандери" та ЗРПК "Панцир-С1" у Курській області
26 вересня, 15:24
ССО знищили ворожі "Іскандери" та ЗРПК "Панцир-С1" у Курській області

Маргарита Волошина
Основні тези
  • ССО знищили 5 транспортно-заряджальних машин 9Т250, пускову установку ОТРК "Іскандер" та ЗРПК "Панцир-С1" у Курській області.
  • Операція призвела до втрати росіянами складів та автомобільної техніки, завдавши суттєвих ударів по військовій інфраструктурі.

Сили спеціальних операцій знищили "Іскандери" 448-ї ракетної бригади росіян. Крім цього, противник втратив і багато іншої техніки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Відповідного удару вдалося завдати ще 9 серпня 2025 року.

Яких втрат зазнали росіяни?

У серпні підрозділи Сил спеціальних операцій атакували ангари, які використовували окупанти з 448-ї ракетної бригади імені Нєпобєдімого для прихованого зберігання ОТРК "Іскандер" на території колишньої птахофабрики.

Внаслідок ударів по ворожих об'єктах у Курській області росіяни втратили низку техніки. Таким чином, згідно з оприлюдненою інформацією, результатом комплексної операції ССО проти російських окупантів стали:

  • 5 знищених транспортно-заряджальних машин типу 9Т250;
  • 1 знищена пускова установка  ОТРК "Іскандер";
  • уражений ЗРПК "Панцир-С1", що прикривав об’єкт;
  • зруйновані склади та автомобільна техніка.

Сили оборони України продовжують завдавати асиметричних та чутливих дій із метою припинення агресії російської федерації проти України. Далі буде, 
– додали у повідомленні.

Інші операції ССО

  • Нещодавно оператори Сил спеціальних операцій разом із ГУР провели спеціальні дії в тилу Росії. Одним із результатів операції стала успішна засідка на транспорт противника та його екіпаж. Також залучали підгрупи для зачистки.

  • Також днями ССО атакували хаб 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії у Курській області. Уразили базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами, місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки.

  • Ще раніше ГУР і ССО атакували залізницю в Росії за напрямком Орел – Курськ. Унаслідок цього було знищено дорожнє полотно та паливні цистерни, ліквідовано двох росгвардійців, а ще одному відірвало ноги.