Сили спеціальних операцій знищили "Іскандери" 448-ї ракетної бригади росіян. Крім цього, противник втратив і багато іншої техніки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Відповідного удару вдалося завдати ще 9 серпня 2025 року.

Яких втрат зазнали росіяни?

У серпні підрозділи Сил спеціальних операцій атакували ангари, які використовували окупанти з 448-ї ракетної бригади імені Нєпобєдімого для прихованого зберігання ОТРК "Іскандер" на території колишньої птахофабрики.

Внаслідок ударів по ворожих об'єктах у Курській області росіяни втратили низку техніки. Таким чином, згідно з оприлюдненою інформацією, результатом комплексної операції ССО проти російських окупантів стали:

5 знищених транспортно-заряджальних машин типу 9Т250;

1 знищена пускова установка ОТРК "Іскандер";

уражений ЗРПК "Панцир-С1", що прикривав об’єкт;

зруйновані склади та автомобільна техніка.

Сили оборони України продовжують завдавати асиметричних та чутливих дій із метою припинення агресії російської федерації проти України. Далі буде,

– додали у повідомленні.

Інші операції ССО