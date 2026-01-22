Операторы "Рейда" СБС уничтожили редкую станцию радиоразведки россиян

Украинские операторы БпЛА полка "Рейд" провели сложную операцию для поражения важного объекта противника. В результате бойцам удалось уничтожить редкую станцию радиотехнической разведки.

Об этом сообщили в 413 полку СБС "Рейд".

Что известно о поражении важного объекта противника?

В среду, 21 декабря, стало известно об успешной работе операторов 413-го полка "Рейд" Сил беспилотных систем. Бойцы уничтожили уникальную станцию технической разведки противника "Артикул-С".

Оккупанты использовали ее для выявления сетей связи и управления подразделений Сил обороны Украины в широком диапазоне частот.

Для ликвидации важного инструмента россиян, операторы провели сложную операцию. В полку утверждают, что до сих пор не было публичных упоминаний об использовании вражеской армией комплекса "Артикул-С" против Сил обороны.

Отмечается, что данную станцию производит российская компания "Иркос", а в базовую комплектацию входит антенно-пеленгаторная система, цифровые приемники и аппаратно-программный комплекс с дистанционным управлением. Размещается комплекс стационарно, а выглядит довольно громоздко, что заметно на видео его поражения.

Сейчас украинские воины фактически сделали противника "слепым" на важном участке фронта.

Операторы "Рейда" уничтожают российский "Артикул-С": смотрите видео 413-го полка "Рейд" СБС

