Операторы "Рейда" СБС уничтожили редкую станцию радиоразведки россиян
- Украинские операторы БпЛА полка "Рейд" уничтожили редкую станцию радиотехнической разведки "Артикул-С", которую использовали россияне.
- Станция "Артикул-С", произведенная российской компанией "Иркос", была важным инструментом для выявления сетей связи украинских Сил обороны.
Украинские операторы БпЛА полка "Рейд" провели сложную операцию для поражения важного объекта противника. В результате бойцам удалось уничтожить редкую станцию радиотехнической разведки.
Об этом сообщили в 413 полку СБС "Рейд".
Что известно о поражении важного объекта противника?
В среду, 21 декабря, стало известно об успешной работе операторов 413-го полка "Рейд" Сил беспилотных систем. Бойцы уничтожили уникальную станцию технической разведки противника "Артикул-С".
Оккупанты использовали ее для выявления сетей связи и управления подразделений Сил обороны Украины в широком диапазоне частот.
Для ликвидации важного инструмента россиян, операторы провели сложную операцию. В полку утверждают, что до сих пор не было публичных упоминаний об использовании вражеской армией комплекса "Артикул-С" против Сил обороны.
Отмечается, что данную станцию производит российская компания "Иркос", а в базовую комплектацию входит антенно-пеленгаторная система, цифровые приемники и аппаратно-программный комплекс с дистанционным управлением. Размещается комплекс стационарно, а выглядит довольно громоздко, что заметно на видео его поражения.
Сейчас украинские воины фактически сделали противника "слепым" на важном участке фронта.
Какие потери понесла Россия от ударов ВСУ?
