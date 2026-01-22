Зробили противника "сліпим": оператори "Рейду" СБС знищили рідкісну станцію радіорозвідки росіян
- Українські оператори БпЛА полку "Рейд" знищили рідкісну станцію радіотехнічної розвідки "Артикул-С", яку використовували росіяни.
- Станція "Артикул-С", вироблена російською компанією "Іркос", була важливим інструментом для виявлення мереж зв'язку українських Сил оборони.
Українські оператори БпЛА полку "Рейд" провели складну операцію для ураження важливого об'єкта противника. В результаті бійцям вдалось знищити рідкісну станцію радіотехнічної розвідки.
Про це повідомили у 413 полку СБС "Рейд".
Що відомо про ураження важливого об'єкта противника?
У середу, 21 грудня, стало відомо про успішну роботу операторів 413-го полку "Рейд" Сил безпілотних систем. Бійці знищили унікальну станцію технічної розвідки противника "Артикул-С".
Окупанти використовували її задля виявлення мереж зв'язку та управління підрозділів Сил оборони України у широкому діапазоні частот.
Задля ліквідації важливого інструменту росіян, оператори провели складну операцію. У полку стверджують, що до цього часу не було публічних згадок про використання ворожою армією комплексу "Артикул-С" проти Сил оборони.
Зазначається, що дану станцію виробляє російська компанія "Іркос", а до базової комплектації входить антенно-пеленгаторна система, цифрові приймачі та апаратно-програмний комплекс з дистанційним керуванням. Розміщується комплекс стаціонарно, а виглядає доволі громіздко, що помітно на відео його ураження.
Наразі українські воїни фактично зробили противника "сліпим" на важливій ділянці фронту.
Оператори "Рейду" знищують російський "Артикул-С": дивіться відео 413-го полку "Рейд" СБС
Які втрати понесла Росія від ударів ЗСУ?
Галицькі десантники знищили російський розвідувальний дрон "Форпост" вартістю 7,5 мільйонів доларів. Сталось це під час розвідки ворожого "птаха" над Сумщиною.
Сили безпілотних систем знищили 6 засобів російської ППО на ТОТ Донеччини та Запоріжжя. Бійці зробили влучне комбо за 48 годин. Росія зазнала багатомільйонних збитків.
Також Сили оборони України атакували об'єкти окупаційної ППО у Криму. А у районі Донецька було знищено склад БпЛА.