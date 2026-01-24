Как снять статус "В розыске" и надо ли идти в военкомат
- Статус "В розыске" возникает из-за нарушения воинского учета во время мобилизации.
- Чтобы снять этот статус, военнообязанным может понадобиться обратиться в военкомат.
Во время мобилизации "В розыске" может оказываться много военнообязанных. Это происходит из-за нарушения воинского учета.
Реально ли избавиться от статуса нарушителя в ТЦК, что для этого нужно и обязательно ли идти в военкомат – "РБК-Украина" объяснил военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.
Смотрите также Мобилизация в 2026 году: кого могут призвать в первую очередь
Почему может появиться статус "В розыске"?
По словам эксперта, статус "В розыске" обычно является следствием нарушения процедур учета (например, пропущенный визит по повестке или устаревшие данные в базе "Оберіг"). Для снятия этого статуса необходимо выполнить определенные действия, но избежание мобилизации без законных оснований маловероятно.
Юридическая практика предусматривает три основных сценария исправления ситуации. Одним из них является административная проверка оснований. Если данные внесены ошибочно (например, из-за технического сбоя или некорректного адреса доставки повестки), статус можно отменить через обращение в ТЦК.
Если статус появился по ошибке (например, повестка была отправлена на неправильный адрес), ТЦК может закрыть производство, а оператор вносит соответствующие изменения в реестр "Оберіг", после чего статус "В розыске" исчезает,
– пояснил юрист.
Также статус "В розыске" можно забрать, оплатив штраф. Стоит заметить, что уплата штрафа за нарушение правил учета (статьи 210, 210-1 КУоАП) теперь доступна в цифровом формате. После уплаты штрафа ТЦК и СП обращается в Нацполицию для снятия лица с розыска, о чем появляется уведомление в приложении.
Кроме этого, возможно судебное обжалование. Если лицо считает действия территориального центра неправомерными, оно имеет право обратиться в суд. Положительное решение автоматически аннулирует статус нарушителя.
Важно понимать, что закрытие административного производства не является аналогом отсрочки. Исключение – случаи, когда статус "В розыске" был ошибочным, и после его снятия необходимость явки отпадает.
Итак, вопрос мобилизации никак не коррелируется с вопросом снятия статуса "В розыске", поэтому лицо может быть мобилизовано после явки в ТЦК и СП, даже если целью визита было просто снять статус "В розыске".
Адвокат советует военнообязанным систематически проверять состояние своего профиля в "Резерв+", всегда иметь при себе документы, подтверждающие уважительные причины для переноса визитов ТЦК, а в случае возникновения спорных ситуаций с полицией или ТЦК привлекать профессиональных юристов.
Кто в Украине подлежит мобилизации?
В Украине мобилизовать могут военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с опытом службы или военным образованием, которые признаны годными ВЛК и не имеют отсрочки или брони, мужчин от 25 до 60 лет без опыта службы, если они не имеют отсрочки или бронирования.
Юноши и девушки от 18 до 24 лет могут добровольно заключить контракт с Силами обороны и получить финансовое вознаграждение в размере 1 миллиона гривен и ряд льгот. На добровольной основе присоединиться к ВСУ могут и граждане, которым исполнилось 60 лет.