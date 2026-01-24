Как снять статус "В розыске" и надо ли идти в военкомат

Реально ли избавиться от статуса нарушителя в ТЦК, что для этого нужно и обязательно ли идти в военкомат – "РБК-Украина" объяснил военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

Почему может появиться статус "В розыске"?

По словам эксперта, статус "В розыске" обычно является следствием нарушения процедур учета (например, пропущенный визит по повестке или устаревшие данные в базе "Оберіг"). Для снятия этого статуса необходимо выполнить определенные действия, но избежание мобилизации без законных оснований маловероятно.