Як зняти статус "У розшуку" та чи треба йти до військкомату

Чи реально позбутися статусу порушника в ТЦК, що для цього потрібно і чи обов'язково йти до військкомату – "РБК-Україна" пояснив військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.

Чому може з'явитися статус "У розшуку"?

За словами експерта, статус "У розшуку" зазвичай є наслідком порушення процедур обліку (наприклад, пропущений візит за повісткою або застарілі дані в базі "Оберіг"). Для зняття цього статусу необхідно виконати певні дії, але уникнення мобілізації без законних підстав є малоймовірним.