Чи реально позбутися статусу порушника в ТЦК, що для цього потрібно і чи обов'язково йти до військкомату – "РБК-Україна" пояснив військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.
Чому може з'явитися статус "У розшуку"?
За словами експерта, статус "У розшуку" зазвичай є наслідком порушення процедур обліку (наприклад, пропущений візит за повісткою або застарілі дані в базі "Оберіг"). Для зняття цього статусу необхідно виконати певні дії, але уникнення мобілізації без законних підстав є малоймовірним.
Юридична практика передбачає три основні сценарії виправлення ситуації. Одним із них є адміністративна перевірка підстав. Якщо дані внесено помилково (наприклад, через технічний збій або некоректну адресу доставки повістки), статус можна скасувати через звернення до ТЦК.
Якщо статус з’явився помилково (наприклад, повістка була надіслана на неправильну адресу), ТЦК може закрити провадження, а оператор вносить відповідні зміни до реєстру "Оберіг", після чого статус "У розшуку" зникає,
– пояснив юрист.
Також статус "У розшуку" можна забрати. сплативши штраф. Варто зауважити, що сплата штрафу за порушення правил обліку (статті 210, 210-1 КУпАП) тепер доступна в цифровому форматі. Після сплати штрафу ТЦК та СП звертається до Нацполіції для зняття особи з розшуку, про що з’являється сповіщення в застосунку.
Окрім цього, можливе судове оскарження. Якщо особа вважає дії територіального центру неправомірними, вона має право звернутися до суду. Позитивне рішення автоматично анулює статус порушника.
Важливо розуміти, що закриття адміністративного провадження не є аналогом відстрочки. Виняток – випадки, коли статус "У розшуку" був помилковим, і після його зняття необхідність явки відпадає.
Отже, питання мобілізації ніяк не корелюється з питанням зняття статусу "У розшуку", тому особа може бути мобілізована після явки в ТЦК та СП, навіть якщо метою візиту було просто зняти статус "У розшуку".
Адвокат радить військовозобов'язаним систематично перевіряти стан свого профілю в "Резерв+", завжди мати при собі документи, що підтверджують поважні причини для перенесення візитів ТЦК, а в разі виникнення спірних ситуацій з поліцією чи ТЦК залучати професійних юристів.
Хто в Україні підлягає мобілізації?
В Україні мобілізувати можуть військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років з досвідом служби або військовою освітою, які визнані придатними ВЛК та не мають відстрочки чи броні, чоловіків від 25 до 60 років без досвіду служби, якщо вони не мають відстрочки чи бронювання.
Юнаки та дівчата від 18 до 24 років можуть добровільно укласти контракт із Силами оборони та отримати фінансову винагороду в розмірі 1 мільйона гривень і низку пільг. На добровільній основі долучитися до ЗСУ можуть і громадяни, яким виповнилося 60 років.