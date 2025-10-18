На сайте Кабмина 14 октября опубликовали петицию с призывом перенести в безопасное место известную стелу на границе Донецкой области с Днепропетровщиной. Она может быть уничтожена российскими обстрелами.

Сейчас ее подписали более 10 тысяч украинцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на текст петиции на сайте Кабмина.

О чем говорится в петиции о переносе стелы?

Автор петиции отмечает, что эта стела в Донецкой области стала "важным историческим артефактом современной войны, хранящим историю как живых, так и павших защитников и защитниц". На ней регулярно оставляли надписи военные, волонтеры и жители области с 2014 года.

Но сейчас стеле грозит опасность от постоянных обстрелов российских войск или, как отмечает автор петиции, даже оккупация, которой так стремится Россия. Имеющиеся укрепления не могут обеспечить ей достаточную защиту.

В случае разрушения, или возможной временной оккупации будет потерян значительный элемент культурного и исторического наследия, связанной с событиями российско-украинской войны,

– отмечается в петиции.

Авторы просят переместить стелу в безопасном месте и предоставить ей статус памятника истории и культуры национального значения.

Также в петиции призывают обеспечить объекту дальнейшую мемориализацию "как символа борьбы и стойкости украинского народа".

Что известно о стеле?