З'явилася петиція із закликом перемістити найвідомішу стелу Донеччини у безпечне місце
- На сайті Кабміну з'явилася петиція з проханням перенести стелу "Донецька область" у безпечне місце через загрозу знищення обстрілами.
- Автори петиції просять надати стелі статус пам'ятки історії та культури національного значення та забезпечити її меморіалізацію.
На сайті Кабміну 14 жовтня опублікували петицію із закликом перенести у безпечне місце відому стелу на межі Донецької області з Дніпропетровщиною. Вона може бути знищена російськими обстрілами.
Наразі її підписали понад 10 тисяч українців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на текст петиції на сайті Кабміну.
Про що йдеться у петиції про перенесення стели?
Авторка петиції зауважує, що ця стела на Донеччині стала "важливим історичним артефактом сучасної війни, що зберігає історію як живих, так і полеглих захисників та захисниць". На ній регулярно залишали написи військові, волонтери та жителі області з 2014 року.
Та наразі стелі загрожує небезпека від постійних обстрілів російських військ чи, як зауважує авторка петиції, навіть окупація, якої так прагне Росія. Наявні укріплення не можуть забезпечити їй достатній захист.
У разі руйнування, чи можливої тимчасової окупації буде втрачено значний елемент культурної та історичної спадщини, пов’язаної з подіями російсько-української війни,
– зазначається у петиції.
Автори просять перемістити стелу у безпечному місці та надати їй статус пам'ятки історії та культури національного значення.
Також у петиції закликають забезпечити об'єкту подальшу меморіалізацію "як символу боротьби та стійкості українського народу".
Що відомо про стелу?
З початку війни захисники, волонтери, місцеві залишали на стелі свої автографи, побажання, жовто-блакитні стрічки. Президент Зеленський також залишив на ній підпис.
На початку 2024 року стелу обстріляли росіяни, втім, комунальники швидко провели відновлювальні роботи, а військові додали прапори та підсилили фундамент. Додатково у лютому 2025 стелу накрили антидроновою сіткою.
У квітні 2024 стався випадок, який обурив громадськість. Волонтери зафарбували стелу. Однак, пізніше військові почали відновлювати усі написи.
Вперше ідея про переміщення стели виникла у лютому 2025 року.