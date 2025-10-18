На сайті Кабміну 14 жовтня опублікували петицію із закликом перенести у безпечне місце відому стелу на межі Донецької області з Дніпропетровщиною. Вона може бути знищена російськими обстрілами.

Наразі її підписали понад 10 тисяч українців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на текст петиції на сайті Кабміну.

Про що йдеться у петиції про перенесення стели?

Авторка петиції зауважує, що ця стела на Донеччині стала "важливим історичним артефактом сучасної війни, що зберігає історію як живих, так і полеглих захисників та захисниць". На ній регулярно залишали написи військові, волонтери та жителі області з 2014 року.

Та наразі стелі загрожує небезпека від постійних обстрілів російських військ чи, як зауважує авторка петиції, навіть окупація, якої так прагне Росія. Наявні укріплення не можуть забезпечити їй достатній захист.

У разі руйнування, чи можливої тимчасової окупації буде втрачено значний елемент культурної та історичної спадщини, пов’язаної з подіями російсько-української війни,

– зазначається у петиції.

Автори просять перемістити стелу у безпечному місці та надати їй статус пам'ятки історії та культури національного значення.

Також у петиції закликають забезпечити об'єкту подальшу меморіалізацію "як символу боротьби та стійкості українського народу".

Що відомо про стелу?