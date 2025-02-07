Таку думку висловила в ефірі 24 Каналу волонтерка та засновниця БО БФ "Янголи Донбасу" Яна Статна. Вона додала, що минулого тижня Донецька ОВА встановила загороджувальну конструкцію, а згодом повністю закрила стелу.

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Волонтерка наголошує, що стелу потрібно вивезти з Донецької області та зберегти.

Зберегти для нащадків

"Як би сумно мені не було про це говорити, але, мабуть, настав момент, коли стелу потрібно демонтувати та вивезти. Це необхідно, щоб потім її могли побачити наші діти й наступні покоління. У майбутньому її можна буде повернути на законне місце в тому ж вигляді, в якому вона є зараз", – сказала Яна Статна.

Вона додала, що це не просто стела, а цілий меморіальний комплекс, створений людьми. Втратити його або допустити його знищення – означає завдати удару історії України. Це частина не лише історії регіону, а й історії всієї країни та її боротьби за незалежність.

Як довго триватиме демонтаж

Фонд звертався із запитами до Донецької ОВА, але у відповідь волонтерам повідомили, що встановили загороджувальну конструкцію, а питання її подальшого захисту ще опрацьовується. Крім того, люди створювали петиції щодо перенесення стели, але отримали відмову – мовляв, петиція не відповідає критеріям.

Багато людей зараз об'єднуються, щоб поїхати туди, сфотографувати стелу з усіх боків, зафіксувати розміри, оцифрувати всі написи та зберегти їх,

– зазначила волонтерка.

Вона додала, що стела – це збірна конструкція, її можна розібрати за кілька днів. Однак для цього потрібні люди й техніка, адже вона бетонна: її необхідно викопати, завантажити, а також демонтувати прапори, дошки з шевронами, скульптуру Божої Матері. Це потрібно робити якомога швидше, бо ворожі FPV-дрони долітають до Сергіївки.

"Для людей це місце має велике значення, тому Донецька ОВА має прийняти правильне рішення та дослухатися до тих, хто щодня звертається до них із запитами", – підсумувала волонтерка.