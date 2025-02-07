Такое мнение высказала в эфире 24 Канала волонтер и основательница БО БФ "Ангелы Донбасса" Яна Статная. Она добавила, что на прошлой неделе Донецкая ОВА установила заградительную конструкцию, а затем полностью закрыла стелу.

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Волонтер отмечает, что стелу нужно вывезти из Донецкой области и сохранить.

Сохранить для потомков

"Как бы грустно мне не было об этом говорить, но, видимо, настал момент, когда стелу нужно демонтировать и вывезти. Это необходимо, чтобы потом ее могли увидеть наши дети и последующие поколения. В будущем ее можно будет вернуть на законное место в том же виде, в котором она есть сейчас", – сказала Яна Статная.

Она добавила, что это не просто стела, а целый мемориальный комплекс, созданный людьми. Потерять его или допустить его уничтожение – означает нанести удар по истории Украины. Это часть не только истории региона, но и истории всей страны и ее борьбы за независимость.

Как долго продлится демонтаж

Фонд обращался с запросами в Донецкую ОГА, но в ответ волонтерам сообщили, что установили заградительную конструкцию, а вопрос ее дальнейшей защиты еще прорабатывается. Кроме того, люди создавали петиции о переносе стелы, но получили отказ – мол, петиция не соответствует критериям.

Многие люди сейчас объединяются, чтобы поехать туда, сфотографировать стелу со всех сторон, зафиксировать размеры, оцифровать все надписи и сохранить их,

– отметила волонтерка.

Она добавила, что стела – это сборная конструкция, ее можно разобрать за несколько дней. Однако для этого нужны люди и техника, ведь она бетонная: ее необходимо выкопать, загрузить, а также демонтировать флаги, доски с шевронами, скульптуру Божьей Матери. Это нужно делать как можно быстрее, потому что вражеские FPV-дроны долетают до Сергеевки.

"Для людей это место имеет большое значение, поэтому Донецкая ОВА должна принять правильное решение и прислушиваться к тем, кто ежедневно обращается к ним с запросами", – подытожила волонтер.