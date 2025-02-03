О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 27 января по 2 февраля 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

Интересно Битва за Курахово, которая (не)кончилась: почему ситуация сложилась именно так и "кто виноват"

Новая тенденция на фронте

Ежемесячно аналитики DeepState ведут подсчет того, сколько украинской территории в течение месяца оккупировал враг. В январе 2025 года россияне захватили 325 квадратных километров украинской территории – речь идет о Донецкой, Харьковской и Луганской областях.

Однако это самый низкий показатель с августа 2024 года, с тех пор, как россияне начали активно продвигаться в направлении Покровска. Последние 2 месяца в разрезе статистики оккупированных территорий указывают на тенденцию к стабилизации многих направлений.

Об этом, в частности, свидетельствует и прошедшая неделя:

на Курском направлении в очередной раз не зафиксировано никаких изменений линии соприкосновения. В то же время вероятно, россиянам пришлось вывести северокорейских военных, потому что те не оправдали надежд. Также россияне ударили КАБом по интернату в Судже, где находились 86 гражданских россиян и убили 4 из них.

в очередной раз не зафиксировано никаких изменений линии соприкосновения. В то же время вероятно, россиянам пришлось вывести северокорейских военных, потому что те не оправдали надежд. Также россияне ударили КАБом по интернату в Судже, где находились 86 гражданских россиян и убили 4 из них. на Харьковском направлении также не зафиксировано изменений – продолжаются бои в районе Липцы и в Волчанске;

также не зафиксировано изменений – продолжаются бои в районе Липцы и в Волчанске; в течение прошлой недели не было вражеских продвижений на территории Луганской области . Однако продолжаются бои в районе села Макеевка.

. Однако продолжаются бои в районе села Макеевка. на Северском направлении продолжаются бои в районе села Выемка, однако изменений на линии фронта не зафиксировано;

продолжаются бои в районе села Выемка, однако изменений на линии фронта не зафиксировано; на Краматорском направлении продолжаются ожесточенные бои в Часовом Яру и окрестностях, однако на прошлой неделе никаких продвижений не было зафиксировано – основные боестолкновения происходят в северной и центральной частях Часового Яра.

продолжаются ожесточенные бои в Часовом Яру и окрестностях, однако на прошлой неделе никаких продвижений не было зафиксировано – основные боестолкновения происходят в северной и центральной частях Часового Яра. на Ореховском направлении продолжаются бои в районе села Работино, однако изменений линии фронта там не зафиксировано. В то же время враг терроризирует Запорожье и, в частности, на прошлой неделе нанес один из самых сильных ударов за время войны;

продолжаются бои в районе села Работино, однако изменений линии фронта там не зафиксировано. В то же время враг терроризирует Запорожье и, в частности, на прошлой неделе нанес один из самых сильных ударов за время войны; на Приднепровском направлении продолжаются бои за острова в устье Днепра, на которые пытается высадиться враг, однако безуспешно. Хотя нет изменений на линии соприкосновения, оккупанты продолжают терроризировать жителей правобережья, постоянно обстреливая и атакуя дронами.

Россияне атакуют на Купянском направлении

На Купянском направлении ситуация сложная. Севернее Купянска продолжаются тяжелые бои в Двуречной. Россияне с прошлой недели заявляют о якобы полном захвате Двуречной, хотя продолжаются бои в центральной части поселка.

Враг не продвинулся в Двуречной, однако севернее села повторно форсировал Оскол в районе села Новомлинск и снова оккупировал его. К югу от Двуречной бои продолжаются в Западном, однако там тоже без продвижений.

В направлении Купянска продолжаются бои в Голубовке, однако продвижений врага там не зафиксировано.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Впервые за долгое время на участке Колесниковка – Первомайское не зафиксировано никаких изменений на линии соприкосновения. Однако бои продолжаются почти на всем участке.

Продвижение россиян в сторону Лимана

Долгое время Лиманское направление было "зоной стабильности", однако после прорыва врага в Тернах в октябре 2024 года периодически врагу удается прорываться в сторону города Лиман.

На прошлой неделе российские войска смогли продвинуться из Ивановки в направлении Колодязов. Также продолжаются бои в Тернах.





Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои за Торецк

На Торецком направлении несмотря на всю сложность ситуации тенденция также склонна к стабилизации. В городе продолжаются тяжелые бои, однако на прошлой неделе никаких продвижений врага не зафиксировано. Значительная часть в серой зоне – именно за нее идут бои и ситуация там динамичная.

В то же время враг активизировался к югу от города и продвинулся от Нелиповки в направлении Леонидовки.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Враг пытается окружить Покровск

Ситуация на Покровском направлении все еще чрезвычайно сложная, однако имеет определенные тенденции к стабилизации по сравнению с прошлыми неделями.

В общем разрезе активность вражеских штурмов несколько меньше, однако вражеские удары не прекращаются и по Покровску, ни по близлежащим населенным пунктам. На прошлой неделе враг едва ли не впервые применил КАБы для ударов по Доброполью, что в 20 километрах от Покровска.

В то же время стелу Донецкой области, которая уже стала символом этой войны, для сохранения от российских дроновых атак накрыли антидроновой сеткой. По сообщениям очевидцев, уже у этой стелы на границе Донецкой и Днепропетровской области слышны взрывы. Расстояние до фронта оттуда – менее 20 километров.

Враг не планирует "в лоб" штурмовать Покровск, поэтому сосредоточился на двух участках, успех на которых позволит перерезать логистические пути и окружить город.

Первым таким участком является район Воздвиженки. Враг оккупировал Воздвиженку, штурмует Барановку, атакует в направлении Елизаветовки и, конечно, трассы, которая соединяет Покровск и Константиновку. Серая зона уже вплотную под трассой. В случае полного выхода на трассу, россияне могут атаковать в направлении Малиновки, Новоэкономичного и Мирнограда.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

На втором участке ситуация сложнее, потому что враг имеет несколько целей – дойти до админграницы Днепропетровской области и продвинуться на север, чтобы окружить Покровск.

Враг оккупировал Новоандреевку, прорвался в Серебряное, штурмует Надеждинку, Успеновку, Удачное и Котлино. Особенно тяжелые бои продолжаются в Удачном – предпоследнем селе Донецкой области. Врагу там удалось несколько продвинуться, однако расстояние от линии фронта до админграницы остается почти неизменным – 4,5 километра.

Россияне в Котлино пытаются продвигаться на север, к трассе, которая соединяет Днепр и Покровск, чтобы перерезать логистику.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Официально в прифронтовых громадах Днепропетровской области все еще не объявлена эвакуация, однако все больше людей пытаются выехать из сел, граничащих с Донецкой областью. Например, Новоподгородное уже обстреливают россияне, поэтому люди эвакуируются оттуда в более безопасные места.

Что происходит на юге подконтрольной Украине части Донецкой области

На Новопавловском направлении бои продолжаются к западу от оккупированного Курахово. Неделей ранее враг прорвался на окраине Андреевки и на прошлой неделе закрепил свой успех. Также продолжаются бои в селах Шевченко и Дачное, где на прошлой неделе россияне, к сожалению, имели успех.

Также в направлении трассы Курахово – Запорожье россияне давят с юга по направлению от Сухих Ялов и на прошлой неделе продвинулись. Также бои продолжаются в районе Разлива и в Раздольном.

А вот в районе Большой Новоселки у россиян дела идут не лучшим образом. На прошлой неделе враг смог продвинуться в районе Ровнополя, однако в районе Великой Новоселки они в тупике, хотя захват этого поселка выдавали как победу (но окраины населенного пункта является зоной боев).

Россияне не могут продвигаться дальше Великой Новоселки, поскольку не имеет достаточно сил и средств для форсирования реки Мокрые Ялы. Эта водная преграда затрудняет движение для обеих сторон, поэтому, вероятно, на реке и остановится наступление россиян – враг может высвободить часть войск с этого участка и перебросить на другие в поисках мест для новых ударов.





Ситуация на юге подконтрольной Украине Донетчины / Карта DeepStateMAP

Ситуация на фронте сложная. В информационном пространстве много новостей о переговорах. Но враг продолжает воевать против нас – наступает на фронте, запускает ракеты и дроны в наши дома и делает все, чтобы расшатать общество изнутри. И если ему все это удастся – поражение неизбежно. Поэтому чтобы этого не произошло – нужно объединиться для поддержки воинов, которые защищают нас и дают отпор оккупантам на фронте. Самый простой способ поддержать армию прямо сейчас – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.