Стела на въезде в Донецкую область была типичной для советского периода конструкцией, которая обозначала административную границу. Таких знаков по стране десятки: бетон, герб, название области. Функция сугубо техническая: показывать, где заканчивается одна область и начинается другая. Но со временем эта стела стала чем-то несравненно большим, пишет 24 Канал.

"Я здесь был"

С началом войны она превратилась в народный мемориал. Защитники, волонтеры, местные – все оставляли на ней свои следы: автографы, пожелания, желто-голубые ленты. Каждая надпись – как пульс. Каждая царапина – как свидетельство. Стела стала способом сказать: "Я здесь был. Я здесь есть". И не исчезну.



Легендарная стела / Фото, предоставлено 24 Каналу

В начале 2024-го стелу обстреляли. Коммунальщики быстро ее восстановили, военные добавили флаги, усилили фундамент. А в феврале 2025-го – накрыли антидроновой сеткой. Потому что даже символы нуждаются в защите.

В апреле 2024-го четверо волонтеров закрасили надписи – хотели "очистить", но получилось наоборот. Община возмутилась:

Это не граффити – это память". Активисты оцифровали старые знаки, предложили вернуть их в виде наклеек или артобъекта. Идея – сохранить содержание, обновить форму.

Сегодня стела является не просто пунктом, который обозначает границы области. Это точка, где пересекаются память, безопасность и человеческое присутствие.

Какое значение имеет эта стела?

Волонтер Яна "Восточная" Статная рассказала о том, что на самом деле означает этот знак.



Волонтер Яна "Восточная" Статная / Фото, предоставлено 24 Каналу

Почему стела важна для людей, которые оставили там свои подписи?

Стела Донецкой области (именно со стороны Днепра) – это для меня своеобразная точка, которую ты проезжаешь и думаешь: "Я дома!". Это не просто знак на границе областей, это живая история региона, это история войны, история тех людей, которые оставили здесь свои подписи.

Я знаю, что не только военные здесь подписывались, но и волонтеры и местные. И подписаться здесь – это как зафиксировать в этом месте память о себе. Это как короткий рассказ о том, что ты тоже едешь туда, где зона боевых действий, где война. Что ты знаешь и понимаешь, что здесь происходит. Именно поэтому и я поставила свою подпись на потолке. Даже не знаю, или сейчас его возможно найти, кажется, что их здесь тысячи.

Это не просто знаковое место – это мое любимое место. Это моя Мекка, моя Медина. Мое место силы и мотивации. Это память о доме, силу духа и веру в возвращение (если твой дом в оккупации). Возможно не сейчас, не уже – но точно потом. Потому что без этой веры тяжело.

Эта стела – это наш символ борьбы, любви и памяти. И я очень хочу, чтобы она была сохранена для будущих поколений.

Это уникальный объект, который имеет чрезвычайно большую ценность для военных, волонтеров и жителей Донетчины. И мы хотим, чтобы это место (стелу области), как символ нашей силы увидел весь мир!

Есть ли у стелы историческое, мемориальное значение?

О трансформации знака разграничения между областями размышляет Антон Лягуша, кандидат исторических наук, академический директор магистерской программы "Исследование памяти и публичная история" в Киевской школе экономики:

По его словам, во-первых, это символ маркировки опасного пространства – войны, горя, трагедии и боли. На нем военные, волонтеры и все, кто приезжал на эту территорию, оставляли свои отметки. Так стела превратилась в своеобразный памятник-акцию, место мемориального активизма".

Когда же волонтеры, не посоветовавшись с обществом, решили сделать "красиво" и перекрасили стелу в желто-голубые цвета, это вызвало большой скандал. Ведь их действия восприняли как попытку зарисовать память. И именно после этого стела приобрела еще больший вес для украинского общества,

– объяснил он.

Итак, с одной стороны, она является символом разграничения – обозначением въезда в пространство войны. С другой – знаковым, живым местом памяти, где люди оставляют свидетельства своего присутствия.

В то же время стела имеет еще более широкий смысл: она символизирует территорию, с которой украинцы отправляются на неоккупированные земли, территорию степи и надежд, пространство, имеющее международное политическое значение. Таким образом, стела Донецкой области – это одновременно символ, памятник, место идентификации и диалога с нами как украинцами.

Он убежден: после войны ее необходимо демонтировать и установить в большом музее, потому что она является одним из фундаментов нациетворчества. В будущем эта стела непременно станет символом национальной памяти и государственности.

Что это за складка?

Общая память живет не только в монументах или датах – она прорастает в вещах, которые мы касаемся ежедневно: в деталях, в жестах, в предметах, которые становятся знаками нашей причастности. Поэтому ко Дню Независимости Украины бренд Dodo Socks запустил благотворительный проект в поддержку фонда "Вернись Живым". В магазинах и на сайте бренда можно приобрести складчину "Рубеж", 100% средств с ее продажи станут донатом.

В ее основе – стела на въезде в Донецкую область как точка, где начинается защита. Больше о складчину и символы, которые есть на картинке, рассказывает Кристина Вершина, иллюстраторка и автор складчины:

Стела на въезде в Донецкую область стала символом стойкости и борьбы. В реальности она проста: стандартные цвета, вышиванка, неуклюжий шрифт. Мы же стремились придать ей более глубокий смысл, отойти от поверхностности.

По ее словам, в композиции появились образы степи: сокол как знак силы и выносливости, гадюка – как олицетворение темной силы, растения – маки, полынь и чертополох, сочетающие красоту и колючесть. Это противопоставление светлого и темного, добра и зла, что отражает реальность войны.



Складанка со стелой Донецкой области / Фото, предоставлено 24 Каналу

Кристина Вершина сказала, что так стела превратилась из географического знака в символический – память о боли и потере, но одновременно и о надежде. Она отметила, что в мелочах, в повседневности этот символ помогает нам оставаться в контексте, не впадать в иллюзию, что все хорошо. Потому что те, кто находится по другую сторону этой стелы, – в условной темной зоне – нуждаются в нашем внимании ежедневно. И через такие маленькие вещи мы можем проявлять свою позицию и показывать, что помним.

Стела на границе Донецкой области – это не просто бетонная конструкция, а живая точка памяти, объединяющая опыт войны, надежды и присутствия. Складанка "Рубеж" воспроизводит ее символику в деталях, позволяя каждому прикоснуться к этой истории ежедневно. Через такие предметы мы не только сохраняем память, но и продолжаем ее.