Украинские десантники смогли уничтожить дорогостоящий БпЛА российской армии. Военные показали видео своей боевой работы.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на 95 отдельную десантно-штурмовую Полесской бригады.

Какой дрон украинская армия смогла поразить?

Десантники отчитались об очередной "жирной" пораженной цели. На одном из направлений бойцы из Полесской бригады уничтожили вражеский БпЛА "Форпост". Военные быстро среагировали и не дали шанса вражескому дрону достичь украинских позиций.

У того "Форпоста" еще была слабая надежда убежать, потому что скорость начала превышать 160 километров в час. Но его уже это не спасло. Мы уничтожили его. ...и пошли искать новую цель,

– рассказали десантники.

Поражение самого дорогого российского БпЛА: смотрите видео

В бригаде рассказали, что российский БпЛА "Форпост" может подниматься на 7 километров. Он летит вдаль на 250 километров. Стоимость такой "птички", по словам военных, может составлять около 7 миллионов долларов.

Отметим! БпЛА "Форпост" – это российский беспилотный летательный аппарат, разработанный на основе израильского дрона IAI Searcher. Сначала беспилотник использовался для ведения разведки, а впоследствии был модернизирован до ударной версии "Форпост-Р" способной выполнять боевые задачи. Один из таких БпЛА украинские военные смогли сбить в июле 2022 года в Николаевской области.

