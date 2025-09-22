Коштує 7 мільйонів доларів: ЗСУ збили ударний БпЛА росіян "Форпост"
- Українські десантники знищили дороговартісний російський ударний БпЛА "Форпост", вартість якого становить близько 7 мільйонів доларів.
- БпЛА "Форпост" - це російський безпілотник, розроблений на основі ізраїльського дрону IAI Searcher, здатний підніматися на 7 кілометрів і летіти на 250 кілометрів.
Українські десантники змогли знищити дороговартісний БпЛА російської армії. Військові показали відео своєї бойової роботи.
Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на 95 окрему десантно-штурмову Поліську бригаду.
Який дрон українська армія змогла уразити?
Десантники прозвітували про чергову "жирну" уражену ціль. На одному з напрямків бійці з Поліської бригади знищили ворожий БпЛА "Форпост". Військові швидко зреагували та е далі шансу ворожому дрону досягти українських позицій.
У того "Форпоста" ще була слабка надія втекти, бо швидкість почала перевищувати 160 кілометрів на годину. Але його вже то не врятувало. Ми знищили його. …та пішли шукати нову ціль,
– розповіли десантники.
Ураження найдорожчого російського БпЛА: дивіться відео
У бригаді розповіли, що російський БпЛА "Форпост" може підійматися на 7 кілометрів. Він летить вдалину на 250 кілометрів. Вартість такої "пташки", за словами військових, може складати близько 7 мільйонів доларів.
Зазначимо! БпЛА "Форпост" – це російський безпілотний літальний апарат, розроблений на основі ізраїльського дрона IAI Searcher. Спочатку безпілотник використовувався для ведення розвідки, а згодом був модернізований до ударної версії "Форпост-Р" здатної виконувати бойові завдання. Один з таких БпЛА українські військові змогли збити у липні 2022 року в Миколаївській області.
Втрати ворога: останні новини
У Луганській області, поблизу Богданівки, ЗСУ знищили полковий склад боєприпасів російських сил. Під атаку також потрапив логістичний пункт розподілу дронів. Таким чином вдалося знищити великі запаси ворожих ударних БпЛА, боєприпасів і транспортні засоби ворога.
У неділю, 21 вересня, бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" змогли завдати удару по тимчасово окупованому Криму, де знищили два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це перше ураження подібного судна в історії.
Загалом втрати ворога за добу склали 960 окупантів, один танк, одну бойову броньовану машину та аж 47 артилерійських систем.