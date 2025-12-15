Стимул для Путина, – полковник США объяснил рискованную стратегию Трампа в переговорах
- США могут изменить роль в Европе, перекладывая больше ответственности на НАТО, что может дать Кремлю ощущение, что давление и угрозы работают.
- Джон Свит и Марк Тот обсудили рискованную стратегию Трампа и ее последствия для Украины и Европы.
В переговорах вокруг войны все чаще звучит тезис, что США могут изменить роль в Европе и переложить больше ответственности на НАТО. Но такой подход может дать Кремлю ощущение, что давление и угрозы работают.
О рискованной стратегии Дональда Трампа и возможных последствиях для Украины и Европы в эфире 24 Канала говорили полковник США в отставке Джон Свит и аналитик по нацбезопасности Марк Тот. Они объяснили, почему эта линия может стать дополнительным стимулом для Путина.
Смотрите также Без прямого диалога с Москвой: Зеленский объяснил, как Украина получает сигналы от России
Почему стратегия Трампа меняет баланс в Европе?
При президентстве Дональда Трампа США пытаются изменить приоритеты и уменьшить собственную вовлеченность в европейской безопасности. Основную угрозу в Вашингтоне все чаще связывают с Китаем, тогда как война в Украине рассматривается как часть более широких договоренностей. Такой подход может быть опасным, ведь Кремль воспринимает его не как стремление к миру, а как возможность для маневра.
Трамп видит мир как серию сделок и не учитывает геополитические и геостратегические риски, тогда как Путин смотрит на него совсем иначе,
– пояснил аналитик по нацбезопасности Марк Тот.
При такой логике переговоры для Москвы становятся лишь инструментом, а не конечной целью. Пауза может быть использована для восстановления сил и дальнейшего давления не только на Украину, но и на страны Европы. Именно это создает долгосрочную угрозу, которую не снимают краткосрочные договоренности.
Стимул для Путина в переговорах и давление на Украину
Намерение заставить НАТО взять больше ответственности за оборону Европы само по себе не выглядит сенсационным. Проблема в том, как именно это подается и какие сигналы считывает Кремль, когда слышит о возможном сворачивании роли США. В такой ситуации Путин может решить, что давить дальше выгодно, а угрозы Альянса работают.
Трамп, на мой взгляд, пытается побудить НАТО взять на себя больше ответственности за оборону Европы, и в этом есть логика,
– отметил полковник США в отставке Джон Свит.
В то же время по его оценке, способ, в который это делается, только подпитывает аппетиты Кремля. Он отметил, что такая линия может "подливать масла в огонь" в голове Путина и убеждать его, что можно продолжать давить и угрожать НАТО. На этом фоне, добавил полковник в отставке, администрация Трампа как будто создает дополнительные стимулы, чтобы посадить Путина за стол переговоров, и параллельно давит на Украину относительно уступок территориями.
Почему стремление к быстрой сделке может иметь опасные последствия?
Чрезмерная сосредоточенность на достижении быстрого мира способна привести к решениям, которые будут иметь долгосрочные негативные последствия. Когда главной целью становится сама сделка, без учета ее содержания, из поля зрения исчезают риски для безопасности Украины и всей Европы. Именно в этом и заключается главная опасность нынешнего подхода.
Трамп настолько хочет заключить мирное соглашение, что не задумывается над всеми плохими решениями, которые может принять на этом пути,
– объяснил аналитик по нацбезопасности Марк Тот.
По его оценке, такая переговорная логика выглядит противоречивой и играет на руку Кремлю. Призывы к выборам или территориальным уступкам только усиливают позиции Путина и создают риск краха в момент, когда решение нужно будет реализовывать. В результате последствия таких шагов могут оказаться значительно серьезнее, чем краткосрочный эффект от громкого соглашения.
Последние новости о мирных переговорах:
- В Кремле заявили, что будут иметь "серьезные возражения", если в мирных переговорах появятся неприемлемые для Москвы положения, в частности относительно территорий. Помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что еще не видел предложений Украины и ЕС, и добавил, что "корейский сценарий" якобы не обсуждали.
- Владимир Зеленский сообщил, что США предлагали вариант по Донбассу: ВСУ выходят из части территории, а российские войска туда не заходят. Президент подчеркнул, что не считает это справедливым, и поставил вопрос, кто будет руководить такой зоной и почему уход должен быть односторонним.
- В Берлине планируют переговоры Украины и представителей США по мирному плану. Зеленский признал, что нужно быть реалистами, сравнил давление на Россию с марафоном и добавил, что если попытки не дадут результата, надо "взять себя в руки" и искать другой путь, чтобы война закончилась.