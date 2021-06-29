В Нью-Йорке продавцы устроили ссору: один из них выстрелил в прохожего
На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке завязался спор между продавцами компакт-дисков. Во время выяснения отношений один из них случайно попал из оружия в 21-летнего парня.
Инцидент произошел вечером 27 июня.
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Что известно о потерпевшем
Пуля попала в спину 21-летнего Сэмюэля Пулена – морского пехотинца, который с родным прогуливался рядом. Молодого человека госпитализировали. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает.
Нападавший скрылся
Мужчина, открывший стрельбу, скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция. Правоохранители распространили кадры с вероятным нападающим. Информацию о нем оценивают в 3 500 долларов.
Реакция местной власти
Мэр Нью-Йорка Де Блазио 28 июня заявил, что "такое положение вещей – просто недопустимо". По его словам, в ближайшее время на Таймс-сквер направят дополнительно 50 правоохранителей.
Это место, которое очень дорогое и важное для Нью-Йорка. Оно должно быть безопасным, поэтому мы отсылаем туда дополнительных офицеров,
– подчеркнул политик.
Глава округа Бруклин Эрик Адамс заметил, что реального экономического восстановления после пандемии коронавируса не может быть, если деловые и туристические центры в США будут воспринимать как опасные.