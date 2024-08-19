Суд отправил в СИЗО военного, которого подозревают в расстреле людей на Тернопольщине

Тернопольский горрайонный суд избрал меру пресечения солдату батальона территориальной обороны. Его подозревают в расстреле людей 15 августа в Доброводах.

Военному назначили два месяца ареста без права внесения денежного залога. Журналисты со ссылкой на правоохранителей сообщили, что судебное заседание состоялось 17 августа в Тернопольском горрайонном суде.

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Подозреваемого военного отправили в СИЗО

Заместитель представителя полиции Тернопольщины Андрей Василик рассказал, что меру пресечения избирали военному в субботу, на следующий день после того, как военная прокуратура объявила ему о подозрении.

Суд назначил ему содержание под стражей без права внесения залога,

– добавил он.

В результате стрельбы в Доброводах две женщины погибли, еще четверо – получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу. После стрельбы нападавший начал убегать, однако через 40 минут после совершенного преступления его удалось задержать.

Ранее также стало известно, что 45-летний стрелок служил в воинской части на Тернопольщине. Его мобилизовали на Житомирщине, мужчина был на передовой, но в последнее время служил в тылу. Среди основных версий следствия – социально-бытовой конфликт или психологическое состояние.

Журналисты сообщали, что в результате стрельбы погибла женщина – мать 11-летнего Павла. Его отец погиб раньше, а маму – медики не успели спасти, и она умерла в результате ранения. Теперь мальчик остался сиротой.