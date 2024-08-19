Суд відправив у СІЗО військового, якого підозрюють у розстрілі людей на Тернопільщині

Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід солдату батальйону територіальної оборони. Його підозрюють у розстрілі людей 15 серпня в Доброводах.

Військовому призначили два місяці арешту без права внесення грошової застави. Журналісти з посиланням на правоохоронців повідомили, що судове засідання відбулося 17 серпня в Тернопільському міськрайонному суді.

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Підозрюваного військового відправили в СІЗО

Заступник речника поліції Тернопільщини Андрій Василик розповів, що міру запобіжного заходу обирали військовому в суботу, на наступний день після того, як йому військова прокуратура оголосила про підозру.

Суд призначив йому тримання під вартою без права внесення застави,

– додав він.

Внаслідок стрілянини у Доброводах двоє жінок загинули, ще четверо – отримали вогнепальні поранення та були доставлені до лікарні. Після стрілянини нападник почав тікати, однак за 40 хвилин після скоєного злочину його вдалося затримати.

Раніше також стало відомо, що 45-річний стрілець служив у військовій частині на Тернопільщині. Його мобілізували на Житомирщині, чоловік був на передовій, але останнім часом – служив у тилу. Серед основних версій слідства – соціально-побутовий конфлікт або психологічний стан.

Журналісти повідомляли, що унаслідок стрілянини загинула жінка – мати 11-річного Павла. Його батько загинув раніше, а маму – медики не встигли врятувати, і вона померла внаслідок поранення. Тепер хлопчик залишився сиротою.