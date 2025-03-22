В центре Харькова мужчина стрелял из окна автомобиля: полицейские ищут правонарушителя
- В полиции рассказали, что видео о том, что мужчина из окна автомобиля сделал выстрел в воздух, обнаружено в одной из социальных сетей во время мониторинга.
- В результате происшествия никто из граждан не пострадал и за медицинской помощью не обращался.
- Принимаются меры по установлению личности, которая совершила правонарушение.
Правоохранители сообщили, что по факту стрельбы, случившейся в центре Харькова, начато уголовное производство.
Там рассказали детали инцидента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции области.
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Стрельба в центре Харькова
Правоохранители рассказали, что во время мониторинга в одной из социальных сетей было обнаружено видео о том, что мужчина из окна автомобиля произвел выстрел в воздух.
Указывается, что установлено, что в результате происшествия никто из граждан не пострадал и за медицинской помощью не обращался.
Сейчас принимаются меры по установлению личности, которая совершила это правонарушение.
Следователями начато уголовное производство по статье – хулиганство Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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Напомним, что в Тернополе Нацполиция и СБУ предотвратили совершение теракта возле подразделения полиции, который должна была выполнить 14-летняя школьница. Она действовала по заказу российских спецслужб.
Злоумышленнице сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о законченном покушении на террористический акт, ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом.