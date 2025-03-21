Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

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Как идет расследование избиения парня в Трускавце

Так, правоохранители отмечают, что видео о избиении парня с инвалидностью группой детей появилось в сети 18 марта. Досудебным расследованием удалось установить всех участников инцидента.

Отмечается, что нападавшие действовали умышленно, с исключительным цинизмом, с целью издевательства над человеком, который находится в беспомощном состоянии, желая самоутвердиться путем его публичного унижения, демонстрируя свое физическое превосходство и превосходство. Фигуранты насмехались и били парня, при этом фиксируя свою противоправную деятельность на мобильный телефон.

Одной из организаторов нападения, которая достигла возраста с которого наступает уголовная ответственность, а именно 14-летней девушке, сообщено о подозрении в совершении хулиганства,

– сообщили в прокуратуре.

Девушке грозит штраф на сумму до 34 тысяч гривен или пробационный надзор сроком до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Полицейские будут направлять ходатайство в суд о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении других несовершеннолетних нарушителей. Их родителям грозит штраф за ненадлежащее воспитание детей.