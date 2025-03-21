Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на столичную полицию.

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Парень по заказу спецслужб России пытался поджечь отделение банка

В пресс-службе рассказали, что во время патрулирования Днепровского района в комендантский час патрульные полицейские возле отделения финансового учреждения заметили мужчину, который пытался поджечь банк и убежал.

Однако полицейские догнали беглеца и обнаружили рядом подготовленные бутылки с горючим веществом. Злоумышленником оказался 19-летний местный житель.

Как выяснилось, задание поджечь финучреждение он получил от кураторов из российских спецслужб, которые обещали ему заплатить 1500 долларов. Конечно средства он так и не получил,

– говорится в сообщении.

Следователи задержали парня и сообщили о подозрении за законченное покушение на умышленное повреждение имущества путем поджога.

Указывается, что на время следствия он будет находиться под стражей. Юноше грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, СБУ и Нацполиция задержали 14-летнюю агентку России, которую оккупанты заставили совершить теракт в Тернополе. Враг шантажировал девушку ее "откровенными" фото.