По указаниям куратора, девушка изготовила самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Тернопольской области.

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Как правоохранителям удалось предотвратить теракт

В полиции говорят, что школьница поместила взрывчатку в рюкзак и подложила под служебный автомобиль, который был припаркован вблизи полицейского отделения. Этим терактом российские спецслужбы стремились нанести как можно больше разрушений и унести жизни многих людей.

Однако, сотрудникам полиции удалось обнаружить взрывное устройство. Следуя соответствующим инструкциям, они предотвратили срабатывание самодельной бомбы. На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы, личный состав территориального подразделения полиции и местных жителей удалось эвакуировать.

Взрывотехники безопасно обезвредили взрывчатку. В тот же день полиция и СБУ установили личность девушки, которая причастна к совершению этого преступления. Ею оказалась 14-летняя школьница из Тернополя.

Злоумышленнице сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о законченном покушении на террористический акт, ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом.

Добавим, что российские спецслужбы "заметили" девушку, когда она искала быстрые заработки в телеграмм-каналах и "взломали" ее телефон. Впоследствии россияне начали шантажировали школьницу и угрожали распространением ее откровенных фото. Однако, в случае совершения теракта, они бы дистанционно взорвали взрывчатку и убили девушку.