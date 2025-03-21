За вказівками куратора, дівчина виготовила саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Тернопільської області.

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Як правоохоронцям вдалося запобігти теракту

У поліції кажуть, що школярка помістила вибухівку в наплічник та підклала під службовий автомобіль, який був припаркований поблизу поліцейського відділення. Цим терактом російські спецслужби прагнули завдати якомога більших руйнувань та забрати життя багатьох людей.

Однак, співробітникам поліції вдалося виявити вибуховий пристрій. Дотримуючись відповідних інструкцій, вони запобігли спрацюванню саморобної бомби. На місце події оперативно прибули всі екстрені служби, особовий склад територіального підрозділу поліції та місцевих жителів вдалося евакуювати.

Вибухотехніки безпечно знешкодили вибухівку. Того ж дня поліція та СБУ встановили особу дівчини, яка причетна до скоєння цього злочину. Нею виявилася 14-річна школярка з Тернополя.

Зловмисниці повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України про закінчений замах на терористичний акт, їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі підозрювана перебуває під домашнім арештом.

Додамо, що російські спецслужби "помітили" дівчину, коли вона шукала швидкі заробітки в телеграм-каналах та "зламали" її телефон. Згодом росіяни почали шантажували школярку й погрожували розповсюдженням її відвертих фото. Однак, у випадку скоєння теракту, вони б дистанційно підірвали вибухівку та вбили дівчину.