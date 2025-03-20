Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

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Что известно об избиении парня с инвалидностью

Так, соответствующее видео полицейские обнаружили 19 марта во время мониторинга социальных сетей. На нем подростки наносят удары руками и ногами парню с инвалидностью.

вчера, 19 марта, около 20:00 на улице Мазепы в городе Трускавец, Дрогобычского района. Четверо девушек и один парень в возрасте 11-14 лет совершили хулиганские действия в отношении 18-летнего парня с инвалидностью. Все участники происшествия – жители Трускавца,

– рассказали в полиции.

Следователи полиции Львовщины начали уголовное производство по статье о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Проводится досудебное расследование. Правоохранители опрашивают детей в присутствии родителей и психолога, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Кстати, недавно в Киевской области женщина топором избила собаку. Пес потерял много крови, однако смог убежать. Заявление в полицию написала зоозащитница Снежана Бугрик