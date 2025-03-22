У центрі Харкова чоловік стріляв з вікна автівки: поліцейські шукають правопорушника

Правоохоронці повідомили, що за фактом стрілянини, що трапилася у центрі Харкова, розпочато кримінальне провадження.

Там розповіли деталі інциденту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції області.

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Стрілянина в центрі Харкова

Правоохоронці розповіли, що під час моніторингу в одній із соціальних мереж було виявлено відео про те, що чоловік з вікна автівки зробив постріл у повітря.

Вказується, що встановлено, що внаслідок події ніхто з громадян не постраждав і за медичною допомогою не звертався.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення особи, яка скоїла це правопорушення.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за статтею – хуліганство Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, що в Тернополі Нацполіція та СБУ запобігли вчиненню теракту біля підрозділу поліції, який мала виконати 14-річна школярка. Вона діяла на замовлення російських спецслужб.

Зловмисниці повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України про закінчений замах на терористичний акт, їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі підозрювана перебуває під домашнім арештом.