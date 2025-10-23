В Германии полиция стреляла по мужчине с оружием, а он оказался военным на учениях

В Верхней Баварии, что в Германии, солдат попал под огонь полиции. Он как раз участвовал в масштабных учениях Бундесвера.

Оказалось, что полицейских не проинформировали о запланированных мероприятиях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Zeit.

Что известно о стрельбе в Германии?

Инцидент произошел в среду, 22 октября, в городе Эрдинг. В полицию сообщили о "человеке с длинным оружием". Туда сразу выехали полицейские.

Как впоследствии выяснилось, лицо, которая носила оружие, была военнослужащим Бундесвера, который находился на месте в рамках учений,

– заявила полиция, добавив, что опасности для общественности не было.

К слову, во время этих масштабных учений отрабатывали боевые действия за фиктивной линией фронта в оборонительной ситуации. По сценарию государство-член НАТО подверглось нападению, и территорию Альянса необходимо защищать.

Полиция, пожарные и спасательные службы также привлечены к учениям.

В отличие от других учений, этот раз некоторые мероприятия проходили не на огражденных военных учебных площадках, а в общественных местах. Это было согласовано с местными властями и органами власти.

Однако полиция в Эрдинге заявила, что она не была достаточно проинформирована об этом.

"Мы не знали, что там в то время проходили учения", – сказал представитель полиции.

А представитель оперативного командования Бундесвера объяснил случай как "неправильное толкование".

Сам солдат получил легкие ранения. Его после кратковременного лечения в больнице отпустили домой.

