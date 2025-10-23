В Германии полиция стреляла по мужчине с оружием, а он оказался военным на учениях
- В Баварии полиция открыла огонь по военному на учениях из-за путаницы.
- Солдат получил легкие ранения, и после короткого лечения его отпустили домой.
В Верхней Баварии, что в Германии, солдат попал под огонь полиции. Он как раз участвовал в масштабных учениях Бундесвера.
Оказалось, что полицейских не проинформировали о запланированных мероприятиях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Zeit.
Смотрите также В Сербии неизвестный открыл огонь возле правительства, известно о раненом: как ситуацию комментирует Вучич
Что известно о стрельбе в Германии?
Инцидент произошел в среду, 22 октября, в городе Эрдинг. В полицию сообщили о "человеке с длинным оружием". Туда сразу выехали полицейские.
Как впоследствии выяснилось, лицо, которая носила оружие, была военнослужащим Бундесвера, который находился на месте в рамках учений,
– заявила полиция, добавив, что опасности для общественности не было.
К слову, во время этих масштабных учений отрабатывали боевые действия за фиктивной линией фронта в оборонительной ситуации. По сценарию государство-член НАТО подверглось нападению, и территорию Альянса необходимо защищать.
Полиция, пожарные и спасательные службы также привлечены к учениям.
В отличие от других учений, этот раз некоторые мероприятия проходили не на огражденных военных учебных площадках, а в общественных местах. Это было согласовано с местными властями и органами власти.
Однако полиция в Эрдинге заявила, что она не была достаточно проинформирована об этом.
"Мы не знали, что там в то время проходили учения", – сказал представитель полиции.
А представитель оперативного командования Бундесвера объяснил случай как "неправильное толкование".
Сам солдат получил легкие ранения. Его после кратковременного лечения в больнице отпустили домой.
Новости Германии
Населению Германии рекомендуют запастись провизией на 3 дня на случай войны с Россией. Немцев также предупреждают о возможных кибератаках и дезинформационных кампаниях, которые могут повлиять на критическую инфраструктуру страны.
Аэропорт Мюнхена недавно закрывали из-за неизвестных дронов. Впрочем, полиция заявила, что никаких беспилотников не обнаружила.
В Германии расследуют случаи регистрации сотен венгерских граждан как беженцев из Украины. Они подавались на финансовую помощь.