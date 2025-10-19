Герингер оценил готовность Германии к чрезвычайной ситуации на 4-5 по десятибалльной шкале. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Фердинанда Герингера для Welt.

Смотрите также Немецкая разведка видит реальную опасность войны с Россией до 2029 года, – Die Zeit

Насколько Германия готова к конфликту с Россией?

Несмотря на активную военную подготовку, гражданский сектор Германии остается уязвимым.

Он напомнил, что Федеральное ведомство гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) советует иметь дома запасы пищи минимум на десять дней. Однако, как отмечает Герингер, для многих семей это практически невозможно. Поэтому он считает более реалистичным обеспечить себя ресурсами хотя бы на три дня.

"На мой взгляд, серьезное отношение к 72-часовой изоляции и ее обеспечение – это уже значительный прогресс. Те, кто в первые часы сможет самостоятельно и самостоятельно обеспечивать себя, например, водой, продуктами питания, электричеством и отопительными материалами, могут снять нагрузку с органов по борьбе со стихийными бедствиями. Затем они смогут сосредоточиться на основных проблемах, связанных с кризисом", – объяснил специалист.

Герингер также описал возможные сценарии чрезвычайных ситуаций. Среди них – кампании по дезинформации, направленные против финансовой системы, а также кибератаки на муниципальные и критические объекты инфраструктуры, в частности энергосети, коммунальные службы, транспорт и телекоммуникации.

"Ключевым моментом здесь является то, что мы не можем строго разделять военные события на восточном фланге от гибридных атак на инфраструктуру и коммуникации в Германии. Они будут смешиваться и накладываться друг на друга, если дела пойдут совсем плохо", – подчеркивает он.

Германия выделяет дополнительные миллиарды на оборону