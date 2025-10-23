У Німеччині поліція стріляла по чоловіку зі зброєю, а він виявився військовим на навчаннях

У Верхній Баварії, що у Німеччині, солдат потрапив під вогонь поліції. Він якраз брав участь у масштабних навчаннях Бундесверу.

Виявилося, що поліцейських не проінформували про заплановані заходи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Zeit.

Що відомо про стрілянину у Німеччині?

Інцидент стався у середу, 22 жовтня, у місті Ердінг. До поліції повідомили про "особу з довгою зброєю". Туди одразу виїхали поліцейські.

Як згодом з'ясувалося, особа, яка носила зброю, була військовослужбовцем Бундесверу, який перебував на місці у межах навчань,

– заявила поліція, додавши, що небезпеки для громадськості не було.

До слова, під час цих масштабних навчань відпрацьовували бойові дії за фіктивною лінією фронту в оборонній ситуації. За сценарієм держава-член НАТО зазнала нападу, і територію Альянсу необхідно захищати.

Поліція, пожежники та рятувальні служби також залучені до навчань.

На відміну від інших навчань, цього разу деякі заходи проходили не на огороджених військових навчальних майданчиках, а в громадських місцях. Це було узгоджено з місцевою владою та органами влади.

Однак поліція в Ердінгу заявила, що вона не була достатньо поінформована про це.

"Ми не знали, що там у той час відбувалися навчання", – сказав речник поліції.

А речник оперативного командування Бундесверу пояснив випадок як "неправильне тлумачення".

Сам солдат отримав легкі поранення. Його після короткочасного лікування в лікарні відпустили додому.

