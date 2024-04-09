В России выдвинули новое обвинение в сторону Украины. Так, страна-агрессор обвинила украинскую "Бурисма Холдингс" в финансировании терактов.

Напомним, что в результате стрельбы в "Крокусе" на месте возник масштабный пожар. Известно, что есть много погибших и пострадавших.

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Обвинения украинской компании со стороны России

Следственный комитет России обвинил украинскую нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс" в финансировании терактов на территории России.

Об этом сообщают российские СМИ.

Средства, поступавшие через нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", действующей на территории Украины, использовали для терактов в России,

– говорится в сообщении.

Особое внимание уделили тому, что в этой компании ранее работал сын президента США Хантер Байден.

Что это за компания Burisma – частная газодобывающая украинская группа. Компания является единственным в стране вертикально интегрированным холдингом, осуществляющим разведку, добычу, сервис и продажу углеводородов. Группа Burisma входит в тройку крупнейших независимых газодобытчиков в Украине со штаб-квартирой на Кипре.

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