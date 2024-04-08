Напомним, что в конце марта в России произошли пожар и стрельба во время концерта известной группы "Пикник" в ТЦ "Крокус Сити Холл". Люди были заблокированы в здании, охваченном огнем, но пожарные не начинали тушение, потому что ждали спецподразделения.
Смотрите также Спортсмены или военные под прикрытием: кто из друзей Путина едет на Олимпиаду и почему их допустили
Опять не обошлось и без обвинений Украины
Российский чиновник на встрече секретарей Совбеза стран Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане обвинил сотрудников посольства Украины в Таджикистане в вербовке наемников для участия в военных действиях.
Это произошло на фоне обвинений Далерджона Мирзоева, Рачабабализода Саидакрами Муродали, Фаридуни Шамсидина и Мухаммадсобира Зокирчоновича Файзова в теракте в "Крокус Сити Холл". Заседания также проходили в закрытом режиме, во время которых по меньшей мере двое подозреваемых якобы признали свою вину в полном объеме.
Позже министерство иностранных дел Таджикистана официально отвергло заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что Украина вербует наемников в Душанбе. Однако пропагандистов страны-агрессора это не остановило.
В частности, в России обнародовали "доказательства" причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холл". Пропагандистские российские СМИ показали кадры допроса террористов, где они якобы независимо друг от друга сообщают, что бежали в сторону Украины.
Один из них говорит, что они двигались "в сторону Киева", а указания им давал якобы куратор "Сайфулло". Отмечается, что имя этого "координатора" назвали все четверо "террористов". Он якобы обозначил место атаки, пропуск в "Крокус", а также обеспечил оружием и дал маршрут отхода.
Сайфулло сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев, и там один миллион рублей дадут,
– утверждает один из подозреваемых.
В сюжете пропагандистского СМИ говорится о том, что после атаки они якобы отправились по трассе М-3 Москва-Киев и были задержаны вблизи поселка Коммуна за 141 км до границы с Украиной. Из смартфонов задержанных российские силовики якобы узнали, что те до последнего получали указания от вышеупомянутого куратора.
Однако на этом абсурд сюжета не прекратился. Говорится, что с украинской стороны для террористов якобы готовили сразу два коридора. Более того, по их словам, ВСУ проводили с этой целью разминирование вблизи пограничных Чуйковка и Сопич, что в Сумской области.
Нашли в телефонах флаг Украины
Россияне убеждают, что подобных "фактов" достаточно для того, чтобы говорить о непосредственном участии украинской стороны в подготовке теракта в "Крокусе".
Более того, российская пропаганда не обошлась и без украинской символики. Так, сообщается, что в смартфонах задержанных нашли украинский флаг и "символику националистов".
В России продолжают настаивать на причастности Украины
- Недавно следственный комитет страны-агрессора отчитался о получении данных с телефонов лиц, которых в России назначили ответственными за события в "Крокусе". Там заявили, что информация может свидетельствовать о связи между терактом и полномасштабной российско-украинской войной.
- Такие заявления российские пропагандисты распространяют на фоне того, что ИГИЛ публично заявила о своей ответственности за теракт в российском "Крокус Сити Холле". Соответствующее заявление они опубликовали в новом выпуске газеты "Ан-Наба".
- Однако российские власти уже определили "виновных" в стрельбе, а также в других терактах в этой стране. МИД распространило заявление о том, что следы последних терактов якобы ведут в Украину. Также россияне требуют ареста главы СБУ Василия Малюка.