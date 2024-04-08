Напомним, что в конце марта в России произошли пожар и стрельба во время концерта известной группы "Пикник" в ТЦ "Крокус Сити Холл". Люди были заблокированы в здании, охваченном огнем, но пожарные не начинали тушение, потому что ждали спецподразделения.

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Опять не обошлось и без обвинений Украины

Российский чиновник на встрече секретарей Совбеза стран Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане обвинил сотрудников посольства Украины в Таджикистане в вербовке наемников для участия в военных действиях.

Это произошло на фоне обвинений Далерджона Мирзоева, Рачабабализода Саидакрами Муродали, Фаридуни Шамсидина и Мухаммадсобира Зокирчоновича Файзова в теракте в "Крокус Сити Холл". Заседания также проходили в закрытом режиме, во время которых по меньшей мере двое подозреваемых якобы признали свою вину в полном объеме.

Позже министерство иностранных дел Таджикистана официально отвергло заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что Украина вербует наемников в Душанбе. Однако пропагандистов страны-агрессора это не остановило.

В частности, в России обнародовали "доказательства" причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холл". Пропагандистские российские СМИ показали кадры допроса террористов, где они якобы независимо друг от друга сообщают, что бежали в сторону Украины.

Один из них говорит, что они двигались "в сторону Киева", а указания им давал якобы куратор "Сайфулло". Отмечается, что имя этого "координатора" назвали все четверо "террористов". Он якобы обозначил место атаки, пропуск в "Крокус", а также обеспечил оружием и дал маршрут отхода.

Сайфулло сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев, и там один миллион рублей дадут,

– утверждает один из подозреваемых.

В сюжете пропагандистского СМИ говорится о том, что после атаки они якобы отправились по трассе М-3 Москва-Киев и были задержаны вблизи поселка Коммуна за 141 км до границы с Украиной. Из смартфонов задержанных российские силовики якобы узнали, что те до последнего получали указания от вышеупомянутого куратора.

Однако на этом абсурд сюжета не прекратился. Говорится, что с украинской стороны для террористов якобы готовили сразу два коридора. Более того, по их словам, ВСУ проводили с этой целью разминирование вблизи пограничных Чуйковка и Сопич, что в Сумской области.

Нашли в телефонах флаг Украины

Россияне убеждают, что подобных "фактов" достаточно для того, чтобы говорить о непосредственном участии украинской стороны в подготовке теракта в "Крокусе".

Более того, российская пропаганда не обошлась и без украинской символики. Так, сообщается, что в смартфонах задержанных нашли украинский флаг и "символику националистов".

В России продолжают настаивать на причастности Украины