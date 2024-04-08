Нагадаємо, що наприкінці березня у Росії сталися пожежа та стрілянина під час концерту відомої групи "Пікнік" у ТЦ "Крокус Сіті Холл". Люди були заблоковані в будівлі, охопленій вогнем, але пожежники не починали гасіння, бо чекали на спецпідрозділи.

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Знову не обійшлося й без звинувачень України

Російський посадовець на зустрічі секретарів Радбезу країн Шанхайської організації співробітництва в Казахстані звинуватив співробітників посольства України в Таджикистані у вербуванні найманців для участі у військових діях.

Це сталося на тлі звинувачень Далерджона Мірзоєва, Рачабалізоду Саїдакрамі Муродалі, Фарідуні Шамсидіна та Мухаммадсобира Зокірчоновича Файзова у теракту у "Крокус Сіті Холл". Засідання також проходили у закритому режимі, під час яких щонайменше двоє підозрюваних нібито визнали свою провину в повному обсязі.

Пізніше міністерство закордонних справ Таджикистану офіційно відкинуло заяву секретаря Ради безпеки Росії Ніколая Патрушева про те, що Україна вербує найманців у Душанбе. Однак пропагандистів країни-агресорки це не зупинило.

Зокрема, у Росії оприлюднили "докази" причетності України до теракту у "Крокус Сіті Холл". Пропагандистські російські ЗМІ показали кадри допиту терористів, де вони буцімто незалежно один від одного повідомляють, що бігли у бік України.

Один із них каже, що вони рухалися "в бік Києва", а вказівки їм давав нібито куратор "Сайфулло". Зазначається, що ім'я цього "координатора" назвали всі четверо "терористів". Він буцімто позначив місце атаки, перепустку в "Крокус", а також забезпечив зброєю і дав маршрут відходу.

Сайфулло повідомив, щоб ми їхали на Україну, до Києва, і там один мільйон рублів дадуть,

– стверджує один із підозрюваних.

У сюжеті пропагандистського ЗМІ йдеться про те, що після атаки вони нібито вирушили трасою М-3 Москва-Київ і були затримані поблизу селища Комуна за 141 км до кордону з Україною. Зі смартфонів затриманих російські силовики нібито дізналися, що ті до останнього отримували вказівки від вищезгаданого куратора.

Однак на цьому абсурд сюжету не припинився. Мовиться, що з українського боку для терористів буцімто готували одразу два коридори. Ба більше, за їхніми словами, ЗСУ проводили з цією метою розмінування поблизу прикордонних Чуйківка та Сопич, що у Сумській області.

Знайшли у телефонах прапор України

Росіяни переконують, що подібних "фактів" достатньо задля того, аби говорити про безпосередню участь української сторони в підготовці теракту в "Крокусі".

Ба більше, російська пропаганда не обійшлася й без української символіки. Так, повідомляється, що в смартфонах затриманих знайшли український прапор і "символіку націоналістів".

У Росії продовжують наполягати на причетності України