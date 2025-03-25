Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНН.

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Что ВМС думают о "Черноморской инициативе"

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук отметил, что ни одного документа о перемирии в Черном море пока не подписано, поэтому пока рано делать какие-то выводы, как будет обеспечиваться контроль над обеспечением безопасности судоходства.

Позиция Военно-морских сил такова: для нас перемирие – это прекращение огня по нашей портовой инфраструктуре, украинских морских портах в первую очередь,

– подчеркнул он.

По словам Плетенчука, он не может комментировать геополитические решения, тем более если никаких результатов официально не обнародованы.

Кстати, Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров с США в Эр-Рияде. США и Россия согласились реализовать "Черноморскую инициативу", которая включает обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.