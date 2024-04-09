Росія звинуватила українську нафтогазову компанію у фінансуванні терактів

У Росії висунули нове звинувачення в сторону України. Так, країна-агресорка звинуватила українську "Бурісма Холдінгс" у фінансуванні терактів.

Нагадаємо, що внаслідок стрілянини в "Крокусі" на місці виникла масштабна пожежа. Відомо, що є багато загиблих і постраждалих.

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Звинувачення української компанії зі сторони Росії

Слідчий комітет Росії звинуватив українську нафтогазову компанію "Бурісма Холдінгс" у фінансуванні терактів на території Росії.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Кошти, що надходили через нафтогазову компанію "Бурісма Холдінгс", що діє на території України, використовували для терактів у Росії,

– йдеться у повідомленні.

Особливу увагу приділили тому, що у цій компанії раніше працював син президента США Хантер Байден.

Що це за компанія Burisma – приватна газовидобувна українська група. Компанія є єдиним у країні вертикально інтегрованим холдингом, що здійснює розвідку, видобуток, сервіс і продаж вуглеводнів. Група Burisma входить до трійки найбільших незалежних газовидобувників в Україні зі штаб-квартирою на Кіпрі.

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