За экс-военкома Одесской области Борисова внесли более 20 миллионов гривен залога

Во вторник, 4 ноября, за бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова внесли залог по делу о самовольном оставлении части. Речь идет о более 20 миллионах гривен.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Информацию журналистам предоставила адвокат подозреваемого Лидия Карплюк и подтвердили источники в правоохранительных органах.
Кто внес залог за экс-военкома?
Залог за Борисова по делу о самовольном оставлении части составил 20 136 200 гривен. Средства внесла частная фирма.
Интересно! По данным источника УП, залог внесло ООО "Эвагрейн".
К слову, в целом в трех из четырех уголовных производств по экс-военкому внесли уже более 100 миллионов гривен залога – ранее платили 36,3 миллиона и 44,4 миллиона гривен.
Кроме того, адвокат сообщила, что обжаловать избрание меры пресечения не удалось, поскольку по Уголовно-процессуальному кодексу мера пресечения в виде залога обжалованию не подлежит.
Хотя судья указала о возможности обжалования в постановлении, это не меняет норм закона. Я и мой коллега Андрей Войтюк попытались подать апелляционные жалобы, но Одесский апелляционный суд отказал в открытии производства,
– отметила Карплюк.
Напомним, меру пресечения Приморский районный суд Одессы избрал 31 октября, заседание длилось более месяца. Сторона обвинения жаловалась, что Борисов затягивает процесс.
В чем обвиняют Борисова?
- Сначала журналисты узнали, что во время полномасштабной войны семья экс-военкома Одесской области приобрела на побережье Испании недвижимость и автомобили на миллионы долларов.
- В мае 2023 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением и отстранило Борисова от должности.
- После скандала Владимир Зеленский приказал главкому немедленно уволить фигуранта с должности.
- В июле 2023 года Борисову объявили о подозрении в незаконном обогащении и в умышленном уклонении от несения службы, а экс-чиновник пытался скрыться от следствия.
- В марте 2025 года ГБР завершило досудебное следствие. Фигуранту инкриминируют отмывание имущества на более 140 миллионов гривен.