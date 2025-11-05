За экс-военкома Одесской области Борисова внесли более 20 миллионов гривен залога

Во вторник, 4 ноября, за бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова внесли залог по делу о самовольном оставлении части. Речь идет о более 20 миллионах гривен.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Информацию журналистам предоставила адвокат подозреваемого Лидия Карплюк и подтвердили источники в правоохранительных органах.

Кто внес залог за экс-военкома?

Залог за Борисова по делу о самовольном оставлении части составил 20 136 200 гривен. Средства внесла частная фирма.

Интересно! По данным источника УП, залог внесло ООО "Эвагрейн".

К слову, в целом в трех из четырех уголовных производств по экс-военкому внесли уже более 100 миллионов гривен залога – ранее платили 36,3 миллиона и 44,4 миллиона гривен.

Кроме того, адвокат сообщила, что обжаловать избрание меры пресечения не удалось, поскольку по Уголовно-процессуальному кодексу мера пресечения в виде залога обжалованию не подлежит.

Хотя судья указала о возможности обжалования в постановлении, это не меняет норм закона. Я и мой коллега Андрей Войтюк попытались подать апелляционные жалобы, но Одесский апелляционный суд отказал в открытии производства,

– отметила Карплюк.

Напомним, меру пресечения Приморский районный суд Одессы избрал 31 октября, заседание длилось более месяца. Сторона обвинения жаловалась, что Борисов затягивает процесс.

В чем обвиняют Борисова?