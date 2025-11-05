За ексвійськкома Одещини Борисова внесли понад 20 мільйонів гривень застави

У вівторок, 4 листопада, за колишнього військкома Одеської області Євгена Борисова внесли заставу у справі про самовільне залишення частини. Йдеться про понад 20 мільйонів гривень.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Інформацію журналістам надала адвокатка підозрюваного Лідія Карплюк та підтвердили джерела у правоохоронних органах.

Дивіться також Знайшли мільйон доларів та елітний Merсedes: у Дніпрі затримали начальницю відділу екоінспекції

Хто вніс заставу за ексвійськкома?

Застава за Борисова у справі про самовільне залишення частини склала 20 136 200 гривень. Кошти внесла приватна фірма.

Цікаво! За даними джерела УП, заставу внесло ТОВ "Евагрейн".

До слова, загалом у трьох із чотирьох кримінальних проваджень за ексвійськкома внесли вже понад 100 мільйонів гривень застави – раніше сплачували 36,3 мільйона й 44,4 мільйона гривень.

Окрім того, адвокатка повідомила, що оскаржити обрання запобіжного заходу не вдалося, оскільки за Кримінально-процесуальним кодексом запобіжний захід у вигляді застави оскарженню не підлягає.

Хоча суддя вказала про можливість оскарження в ухвалі, це не змінює норм закону. Я і мій колега Андрій Войтюк спробували подати апеляційні скарги, але Одеський апеляційний суд відмовив у відкритті провадження,

– зазначила Карплюк.

Нагадаємо, запобіжний захід Приморський районний суд Одеси обрав 31 жовтня, засідання тривало понад місяць. Сторона обвинувачення скаржилася, що Борисов затягує процес.

У чому звинувачують Борисова?