Среди тех, кто решил сделать свой "финансовый вклад" в освобождение Борисова в частности двое адвокатов Виктора Януковича - Виталий Сердюк и Александр Бабиков. Стоит заметить, что сначала суд установил для экс-военного залог в размере более 400 миллионов гривен, но потом уменьшил в 10 раз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "ТСН".
За экс-начальника Одесского ТЦК Борисова внесли залог более 44 миллионов гривен, - СМИ
Бывшего начальника Одесского ТЦК Олега Борисова подозревают в незаконном обогащении на почти 200 миллионов гривен. Однако за него внесли залог в размере более 44 миллионов гривен, чтобы освободить из-под стражи.