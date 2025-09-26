Среди тех, кто решил сделать свой "финансовый вклад" в освобождение Борисова в частности двое адвокатов Виктора Януковича - Виталий Сердюк и Александр Бабиков. Стоит заметить, что сначала суд установил для экс-военного залог в размере более 400 миллионов гривен, но потом уменьшил в 10 раз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "ТСН".