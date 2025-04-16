Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.

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Борисова оставили под стражей

20 марта Печерский суд Киева постановил продлить Борисову меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 мая 2025 включительно с возможностью уплаты залога в размере 179 863 200 гривен. Во вторник, 15 апреля Апелляционный суд рассмотрел жалобу защиты экс-военкома, оставив решение неизменным.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 марта 2025 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения,

– указали в суде.

Евгений Борисов подозревается в организации препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период и организации составления и выдачи должностным лицом заведомо ложного официального документа.

Напомним, в конце 2024 года Евгения Борисова, экс-начальника Одесского областного ТЦК, снова отправили под стражу с возможностью выйти под залог в размере 402 миллиона гривен.