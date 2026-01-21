"У нас есть семьи, дайте им жить": Тимошенко говорит, что изъятые у нее доллары были "для жизни"

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время заседания Высшего антикоррупционного суда обратилась с просьбой не накладывать арест на средства, изъятые детективами НАБУ во время обыска. Она говорит, что это деньги, которые остались ей для повседневной жизни.

Она говорит, что эти деньги нужны ей для ее семьи. Об этом сообщает корреспондентка "Еспресо".

Как Тимошенко объясняет свои 40 тысяч долларов?

По словам народного депутата, средства хранились у нее на работе и были с ней в сумке в момент, когда детективы НАБУ "ворвались" с обыском. Тимошенко отметила, "то, что у нас осталось для жизни", и попросила суд воздержаться от их ареста.

Кроме этого, она вспомнила события периода президентства Виктора Януковича, отметив давление, который тогда переживала.

"У нас дети, у нас семьи. Дайте им жить. У нас была команда против вас, чтобы все это делать... Я перед вами стою, я вам клянусь, я им сказала: "Послушайте, а у меня есть семья, у меня есть дети, у меня есть вообще какое-то достоинство"... И более того, двух надзирателей, которые меня просто, ну, грубо избили... Я хочу вам сказать, я не хочу никакой мести", – сказала она.

