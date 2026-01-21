"У нас є родини, дайте їм жити": Тимошенко каже, що вилучені у неї долари були "для життя"

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час засідання Вищого антикорупційного суду звернулася з проханням не накладати арешт на кошти, вилучені детективами НАБУ під час обшуку. Вона каже, що це гроші, які залишилися їй для повсякденного життя.

Вона каже, що ці гроші треба їй для її родини. Про це повідомляє кореспондентка "Еспресо".

Дивіться також Ніколи в житті такої розмови не було, – Тимошенко про плівки НАБУ щодо хабарництва

Як тимошенко пояснює свої 40 тисяч доларів?

За словами народної депутатки, кошти зберігалися у неї на роботі та були з нею в сумці в момент, коли детективи НАБУ "увірвалися" з обшуком. Тимошенко наголосила, "те, що у нас залишилось для життя", і попросила суд утриматися від їх арешту.

Окрім цього, вона згадала події періоду президентства Віктора Януковича, наголосивши на тиску, який тоді переживала.

"У нас діти, у нас родини. Дайте їм жити. У нас була команда проти вас, щоб все це робити... Я перед вами стою, я вам клянусь, я їм сказала: "Послухайте, а у мене є родина, у мене є діти, у мене є взагалі якась гідність"... І більше того, двох надзирателів, які мене просто, ну, грубо побили... Я хочу вам сказати, я не хочу ніякої помсти", – сказала вона.

Яке майно Тимошенко арештував суд?