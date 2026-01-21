Вона каже, що ці гроші треба їй для її родини. Про це повідомляє кореспондентка "Еспресо".
Дивіться також Ніколи в житті такої розмови не було, – Тимошенко про плівки НАБУ щодо хабарництва
Як тимошенко пояснює свої 40 тисяч доларів?
За словами народної депутатки, кошти зберігалися у неї на роботі та були з нею в сумці в момент, коли детективи НАБУ "увірвалися" з обшуком. Тимошенко наголосила, "те, що у нас залишилось для життя", і попросила суд утриматися від їх арешту.
Окрім цього, вона згадала події періоду президентства Віктора Януковича, наголосивши на тиску, який тоді переживала.
"У нас діти, у нас родини. Дайте їм жити. У нас була команда проти вас, щоб все це робити... Я перед вами стою, я вам клянусь, я їм сказала: "Послухайте, а у мене є родина, у мене є діти, у мене є взагалі якась гідність"... І більше того, двох надзирателів, які мене просто, ну, грубо побили... Я хочу вам сказати, я не хочу ніякої помсти", – сказала вона.
Яке майно Тимошенко арештував суд?
Суд частково арештував майно Юлії Тимошенко, зокрема майно її чоловіка.
Серед усього: 46,5 тисяч доларів, 6 мобільних телефонів, автомобілі, які належать чоловіку Тимошенко – Toyota Land Cruiser, Audi А8 та ГАЗ, два гаражі у Дніпрі, системний блок та інше.
Втім, її кошти на рахунках не арештовували. Це пояснили тим, що це буде надмірним.