Вона каже, що ці гроші треба їй для її родини. Про це повідомляє кореспондентка "Еспресо".

Як тимошенко пояснює свої 40 тисяч доларів?

За словами народної депутатки, кошти зберігалися у неї на роботі та були з нею в сумці в момент, коли детективи НАБУ "увірвалися" з обшуком. Тимошенко наголосила, "те, що у нас залишилось для життя", і попросила суд утриматися від їх арешту.

Окрім цього, вона згадала події періоду президентства Віктора Януковича, наголосивши на тиску, який тоді переживала.

"У нас діти, у нас родини. Дайте їм жити. У нас була команда проти вас, щоб все це робити... Я перед вами стою, я вам клянусь, я їм сказала: "Послухайте, а у мене є родина, у мене є діти, у мене є взагалі якась гідність"... І більше того, двох надзирателів, які мене просто, ну, грубо побили... Я хочу вам сказати, я не хочу ніякої помсти", – сказала вона.

Яке майно Тимошенко арештував суд?