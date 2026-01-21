Она говорит, что эти деньги нужны ей для ее семьи. Об этом сообщает корреспондентка "Еспресо".
Как Тимошенко объясняет свои 40 тысяч долларов?
По словам народного депутата, средства хранились у нее на работе и были с ней в сумке в момент, когда детективы НАБУ "ворвались" с обыском. Тимошенко отметила, "то, что у нас осталось для жизни", и попросила суд воздержаться от их ареста.
Кроме этого, она вспомнила события периода президентства Виктора Януковича, отметив давление, который тогда переживала.
"У нас дети, у нас семьи. Дайте им жить. У нас была команда против вас, чтобы все это делать... Я перед вами стою, я вам клянусь, я им сказала: "Послушайте, а у меня есть семья, у меня есть дети, у меня есть вообще какое-то достоинство"... И более того, двух надзирателей, которые меня просто, ну, грубо избили... Я хочу вам сказать, я не хочу никакой мести", – сказала она.
Какое имущество Тимошенко арестовал суд?
Суд частично арестовал имущество Юлии Тимошенко, в частности имущество ее мужа.
Среди всего: 46,5 тысяч долларов, 6 мобильных телефонов, автомобили, принадлежащих мужу Тимошенко – Toyota Land Cruiser, Audi А8 и ГАЗ, два гаража в Днепре, системный блок и прочее.
Впрочем, ее средства на счетах не арестовывали. Это объяснили тем, что это будет чрезмерным.