Она говорит, что эти деньги нужны ей для ее семьи. Об этом сообщает корреспондентка "Еспресо".

Как Тимошенко объясняет свои 40 тысяч долларов?

По словам народного депутата, средства хранились у нее на работе и были с ней в сумке в момент, когда детективы НАБУ "ворвались" с обыском. Тимошенко отметила, "то, что у нас осталось для жизни", и попросила суд воздержаться от их ареста.

Кроме этого, она вспомнила события периода президентства Виктора Януковича, отметив давление, который тогда переживала.

"У нас дети, у нас семьи. Дайте им жить. У нас была команда против вас, чтобы все это делать... Я перед вами стою, я вам клянусь, я им сказала: "Послушайте, а у меня есть семья, у меня есть дети, у меня есть вообще какое-то достоинство"... И более того, двух надзирателей, которые меня просто, ну, грубо избили... Я хочу вам сказать, я не хочу никакой мести", – сказала она.

Какое имущество Тимошенко арестовал суд?