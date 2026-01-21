Юлию Тимошенко подозревают во взятках народным депутатам за "голоса". В Киеве прошло очередное заседание по этому делу. Об этом пишет Суспильное.

Что решили на очередном заседании суда по делу Тимошенко?

21 января суд рассмотрел наложение ареста на имущество подозреваемого народного депутата. Известно, что судья Виталий Дубас частично удовлетворил ходатайство относительно имущества Юлии Тимошенко. Так, удалось четко определить, какие вещи и недвижимость семьи лидера "Батькивщины" попала под арест.

Среди этих вещей:

40 тысяч долларов + 6,3 тысячи долларов;

6 мобильных телефонов;

автомобили, принадлежащих мужу Тимошенко – Toyota Land Cruiser, Audi А8 и ГАЗ Audi А8 и ГАЗ;

два гаража в Днепре;

системный блок;

черновые записи.

Средства, которые находились на счетах Юлии Тимошенко, не арестовали. Это объяснили тем, что наложение ареста на доходы депутата будет чрезмерным.

Как отметил адвокат Юлии Тимошенко, защита не согласна с решением судьи и будет его обжаловать.

Что предшествовало?