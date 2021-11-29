Суд закончил прения по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова

Столичный суд завершил прения по делу об убийстве бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Решение планируют объявить 1 декабря.

О том, что судьи, которые ведут дело об убийстве Вороненкова, ушли в совещательную комнату, сообщает Киевская городская прокуратура. Произошло это после заслушания всех участников процесса.

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Прения по делу об убийстве Вороненкова завершили

Шевченковский районный суд Киева завершил прения по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

Решение огласят 1 декабря.

Во время прений прокурор попросил суд признать двух обвиняемых виновными в пособничестве совершению умышленного убийства, выполненного по заказу, из корыстных побуждений группой людей. Фигурантов просят наказать лишением свободы на 12 лет.

Кроме того, прокуратура предлагает признать одного из обвиняемых виновным в незаконном хранении оружия и назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы.

К слову, обвиняемые свою вину не признают.

Убийство Вороненкова: что известно

Денис Вороненков – бывший депутат Госдумы от "Коммунистической партии России". В 2016 году вместе с женой переехал в Украину. Был основным свидетелем по делу о государственной измене беглого президента Виктора Януковича при оккупации Россией Крыма.

В марте 2017 года в Киеве у Вороненкова смертельно ранили. В непосредственного исполнителя убийства выстрелил охранник экс-депутата, впоследствии тот скончался в больнице.

Летом того же года правоохранители задержали двух подозреваемых – мужчину, который осуществлял слежку за потерпевшим, а также водителя, который подвозил исполнителя к месту преступления.

Досудебное расследование по делу завершили в мае 2018 года.

Текст сообщения Киевской городской прокуратуры:

Суд по делу об убийстве Дениса Вороненкова ушел в совещательную комнату

Суд присяжных Шевченковского районного суда г. Киева, который рассматривает дело об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, заслушал всех участников процесса и удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Как сообщалось ранее, прокурор в ходе прений попросил суд признать двух обвиняемых виновными в пособничестве совершению умышленного убийства Дениса Вороненкова из корыстных побуждений группой лиц, совершенное по заказу (ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому. Кроме того, признать одного из обвиняемых также виновным в незаконном хранении оружия, назначив последнему наказание в виде 3 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Обвиняемые свою вину не признают.

Оглашение приговора назначено на 1 декабря 2021 года.