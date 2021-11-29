Суд закінчив дебати у справі про вбивство ексдепутата Держдуми Вороненкова

Столичний суд завершив дебати у справі про вбивство колишнього депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова. Рішення планують оголосити 1 грудня.

Про те, що судді, які ведуть справу про вбивство Вороненкова, пішли в нарадчу кімнату, повідомляє Київська міська прокуратура. Сталося це після заслухання всіх учасників процесу.

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Дебати у справі про вбивство Вороненкова завершили

Шевченківський районний суд Києва завершив дебати у справі про вбивство ексдепутата держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Рішення оголосять 1 грудня.

Під час дебатів прокурор попросив суд визнати двох обвинувачених винними у пособництві скоєнню умисного вбивства, виконаного на замовлення, з корисливих мотивів групою людей. Фігурантів просять покарати позбавленням волі на 12 років.

Крім того, прокуратура пропонує визнати одного з обвинувачених винним у незаконному зберіганні зброї та призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

До слова, обвинувачені свою вину не визнають.

Вбивство Вороненкова: що відомо

Денис Вороненков – колишній депутат російської Держдуми від "Комуністичної партії Росії". У 2016 році разом з дружиною переїхав до України. Був основним свідком у справі про державну зраду президента-втікача Віктора Януковича при окупації Росією Криму.

У березні 2017 року у Києві у Вороненкова смертельно поранили. У безпосереднього виконавця убивства вистрелив охоронець ексдепутата, згодом той помер у лікарні.

Влітку того ж року правоохоронці затримали двох підозрюваних – чоловіка, який здійснював стеження за потерпілим, а також водія, який підвозив виконавця до місця злочину.

Досудове розслідування у справі завершили у травні 2018 року.

Текст допису Київської міської прокуратури:

Суд у справі про вбивство Дениса Вороненкова пішов у нарадчу кімнату

Суд присяжних Шевченківського районного суду м. Києва, який розглядає справу щодо вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, заслухав усіх учасників процесу та видалився до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Як повідомлялося раніше, прокурор у ході дебатів попросив суд визнати двох обвинувачених винними у пособництві скоєнню умисного вбивства Дениса Вороненкова з корисливих мотивів групою осіб, вчиненому на замовлення (ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України) та призначити покарання у вигляді 12 років позбавлення волі кожному. Крім того, визнати одного з обвинувачених також винним у незаконному зберіганні зброї, призначивши останньому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 263 КК України).

Обвинувачені свою вину не визнають.

Оголошення вироку призначено на 1 грудня 2021 року.