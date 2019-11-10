Убили адвоката підозрюваного в організації вбивства Вороненкова

На Житомирщині буцімто внаслідок конфлікту на полюванні вбили адвоката Святослава Пархоменка. Цікаво, що покійний був захисником підозрюваного в організації вбивства російського експолітика Дениса Вороненкова Олександра Лося.

Сварка під час полювання виникла між єгерями та мисливцями. Внаслідок конфлікту Пархоменко отримав смертельне поранення, ще один чоловік з важкими пораненнями доставлений до лікарні, повідомили у поліції.

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Самі ж мисливці, члени громадської організації "Радомишльські мисливці" заявляли у поліцію про виявлення на території мисливства браконьєрів.

Інформацію про загибель свого колеги Святослава Пархоменка підтвердив і адвокат Владислав Добош.

Буцімто якийсь конфлікт виник на полюванні. Достатньо дивна ситуація, знаючи Святослава. Зазвичай полювання – доволі зручна ситуація,

– заявив адвокат.

Що відомо про Дениса Вороненкова і його вбивство?Денис Вороненков – колишній депутат російської Держдуми від "Комуністичної партії Росії". У 2016 році разом з дружиною переїхав до України. Був ключовим свідком у справі про державну зраду Віктора Януковича при анексії Росією Криму.



У 2017 році був убитий у центрі Києва трьома пострілами у живіт та голову. У перестрілці з охоронцем Вороненкова отримав поранення і кілер, який згодом помер у лікарні.



Згодом низка українських політиків, правоохоронців, а також представників Заходу говорили, що вбивство Дениса Вороненкова носило замовний характер. Мовляв, його метою було продемонструвати, як працює каральна машина Росії проти тих, хто повстане проти режиму Путіна.