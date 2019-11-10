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      Убили адвоката підозрюваного в організації вбивства Вороненкова

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      Під час полювання застрелили адвоката підозрюваного у вбивстві Вороненкова
      Під час полювання застрелили адвоката підозрюваного у вбивстві Вороненкова / rivnepost.rv.ua

      На Житомирщині буцімто внаслідок конфлікту на полюванні вбили адвоката Святослава Пархоменка. Цікаво, що покійний був захисником підозрюваного в організації вбивства російського експолітика Дениса Вороненкова Олександра Лося.

      Сварка під час полювання виникла між єгерями та мисливцями. Внаслідок конфлікту Пархоменко отримав смертельне поранення, ще один чоловік з важкими пораненнями доставлений до лікарні, повідомили у поліції.

      До слова: Стрілянина в Харкові: у прокуратурі перевірятимуть зв'язок із вбивством ексдепутата Думи Вороненкова

      Самі ж мисливці, члени громадської організації "Радомишльські мисливці" заявляли у поліцію про виявлення на території мисливства браконьєрів.

      Інформацію про загибель свого колеги Святослава Пархоменка підтвердив і адвокат Владислав Добош.

      Буцімто якийсь конфлікт виник на полюванні. Достатньо дивна ситуація, знаючи Святослава. Зазвичай полювання – доволі зручна ситуація,
      – заявив адвокат.

      Що відомо про Дениса Вороненкова і його вбивство?Денис Вороненков – колишній депутат російської Держдуми від "Комуністичної партії Росії". У 2016 році разом з дружиною переїхав до України. Був ключовим свідком у справі про державну зраду Віктора Януковича при анексії Росією Криму.

      У 2017 році був убитий у центрі Києва трьома пострілами у живіт та голову. У перестрілці з охоронцем Вороненкова отримав поранення і кілер, який згодом помер у лікарні.

      Згодом низка українських політиків, правоохоронців, а також представників Заходу говорили, що вбивство Дениса Вороненкова носило замовний характер. Мовляв, його метою було продемонструвати, як працює каральна машина Росії проти тих, хто повстане проти режиму Путіна.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Вбивство Вороненкова Новини Житомира Вбивство
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